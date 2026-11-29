Sem neki, sem a Rábapordányi Mezőgazdasági Zrt.-nek nincs köze a Cserpes Sajtműhely tulajdonosváltásához, a beszállítói rendszer átalakításához vagy az érintett tejtermelőkkel kialakult helyzethez – hangsúlyozta Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook-oldalán vasárnap közzétett bejegyzésében.

Miniszterként semmilyen módon nem avatkozott be a Cserpes vagy más piaci szereplő üzleti döntéseibe – írta a politikus, kiemelve: a ragadós száj- és körömfájás kapcsán a minisztériumban sem történt olyan intézkedés, amely ne a korábban hatályban lévő szabályok és intézkedések alapján történt volna.

Hozzátette: a személyét érintő valótlan állítások miatt megteszi a szükséges jogi lépéseket.

Bóna Szabolcs úgy fogalmazott: „az elmúlt időszakban megszokottá vált, hogy a politikai küzdelmekben a valótlan állítások és a lejáratás is eszközzé válik, ám ezen változtatni kell, mert a politikai vitákban a tisztességnek, a tényeknek és az emberi méltóságnak kell érvényesülnie.”

A miniszter jelezte: megérti az érintett tejtermelők nehéz helyzetét, és sajnálatosnak tartja, hogy a beszállítói kapcsolatok átalakítása nehézségeket okoz számukra, ám problémáik nem szolgálhatnak alapul valótlan politikai állítások megfogalmazásához.

A Világgazdaság a Kisalföld című lapot idézve szombaton írt arról, hogy a Cserpes Sajtműhely új tulajdonosa a saját tejforrásaira hivatkozva 2027. január 1-jétől nem hosszabbítja meg a szerződését nyolc-tíz rábaközi tejtermelővel. A lapnak nyilatkozó egyik érintett gazda a közösségi oldalán azt állította, hogy a helyi kistermelőket a miniszterhez köthető cég szorította ki a beszállítási lehetőségből.