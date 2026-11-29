Tíz felajánlás közül az Országgyűlés Hivatala a Varmuzsa Péter és családja által felajánlott, hozzávetőleg 16 méter magas, az alsó ágaknál mintegy 6 méter átmérőjű, nagyjából 4 tonnás, 24 éve elültetett jegenyefenyőt találta a legszebbnek idén.
Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök gyújtotta meg a az adventi koszorú első gyertyáját az Advent Bazilika karácsonyi vásáron a Szent István-bazilika előtti téren.
Nyolc fővárosi helyszínen kapcsolták fel a karácsonyi díszvilágítást advent első vasárnapján sötétedéskor.
A Budapesti Közművek BDK Közvilágítási Divíziója idén is nyolc fővárosi helyszín
- a Váci utca,
- az Erzsébet tér,
- a Városháza park,
- az Andrássy út,
- a Nagymező utca,
- a Liszt Ferenc tér,
- a Batthyány tér és
- a Clark Ádám tér
ünnepi díszvilágításáról gondoskodik. A lámpák fénymérő szenzorral vezérelve, automatikusan kapcsolódnak, az ünnepi fények az aznapi fényviszonyoktól függően gyúlnak fel. A díszvilágítás minden nap sötétedéstől napkeltéig működik vízkeresztig, 2027. január 6-áig.