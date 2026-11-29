Ausztrália, Belgium, Franciaország, Kanada, Lengyelország, Luxemburg, Nagy-Britannia és Norvégia sajnálkozását fejezte ki, amiért Mahmúd Abbász, a Palesztin Hatóság elnöke (képünkön) elhalasztotta a november 28-án esedékes parlamenti választásokat és a 2027 elejére tervezett elnökválasztást.

A külügyminiszterek a közös nyilatkozatban hangsúlyozták: „a palesztin demokratikus megújulás elválaszthatatlan a kétállami megoldástól”.

„Húsz évvel a legutóbbi palesztinai nemzeti választások és öt évvel a 2021-re kitűzött parlamenti választások elhalasztása után a választások hiánya továbbra is megfosztja a palesztin népet attól, hogy éljen az urnák előtti véleménynyilvánítási jogával” – olvasható a nyilatkozatban.

Abbász októberben az izraeli intézkedésekre és a gázai biztonsági helyzetre hivatkozva 2027. szeptember 11-ére halasztotta a 2026. november 28-án esedékes parlamenti választásokat és az elnökválasztást.

Az Európai Unió sajnálkozását fejezte ki Abbásznak a választások elhalasztásával kapcsolatos döntése miatt – tudatta októberben közleményében Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, hozzátéve: régóta esedékesek a demokratikus választások a megszállva tartott palesztin területen.

A palesztinok 2005-2006 óta nem tartottak parlamenti és elnökválasztást.

Abbász írásban tett kötelezettségvállalást mind Emmanuel Macron francia elnöknek, mind Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökösnek, amikor Franciaország 2025 szeptemberében elismerte a palesztin államot.