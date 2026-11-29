Szita Károly (Fidesz-KDNP) azt írta: a varjak hamarosan visszatérnek, ezért „nem ülhetnek tétlenül”. Engedélyt kértek a munkához, annak hamarosan nekiállnak, és még a költési időszak előtt elvégzik – tette hozzá.

Kiemelte, a varjak okozta problémára a Magyar Madártani Egyesület (MME) kaposvári tagjaival közösen keresik a megoldást, olyat, ami a kaposváriaknak is jó, és amiben a madarak sem sérülnek.

Azonnali eredményt nem várhatnak, hiszen „okos madarakról van szó”, de azt a választ, amit korábban kaptak, miszerint nem tehetnek semmit, nem fogadják el – hangsúlyozta.

A politikus áprilisban, a helyi közgyűlés ülésén szólt arról, hogy több magyarországi városhoz hasonlóan a somogyi megyeszékhelyen is egyre több embernek okoznak bosszúságot a varjak, amelyek az intenzív mezőgazdasági műveléssel összefüggésben megváltozott életterük miatt jelennek meg nagy számban a lakott területeken.

Megbízta a város jegyzőjét, forduljon az MME-hez, és találjanak országosan is mintaként szolgáló megoldást a hangjukkal a lakók nyugalmát zavaró, autókra, padokra, járdákra piszkító madarak okozta problémákra.

Kovács Áron (Tisza), Baranya 2. számú pécsi választókerületének országgyűlési képviselője októberben a Facebook-oldalán azt írta, hogy az Élő Környezetért Felelős Minisztérium kiemelten foglalkozik a témával, keresi a megoldást.

Rámutatott, országos problémáról van szó. Megjegyezte, Pécs évek óta küzd a varjak közelségével járó kellemetlenségekkel, maga is tapasztalta azokat, és több lakossági jelzés érkezett hozzá a madarak hangos károgása, a szennyezett járdák és az autókban keletkező károk miatt.

A baranyai megyeszékhelyen korábban a fészkek eltávolításától a ragadozó madarakkal történő riasztásig több dologgal is próbálkoztak, de ezek nem hoztak tartós eredményt – emlékeztetett Kovács Áron. Közlése szerint a helyzetet nehezíti, hogy a vetési varjú védett madár, így a megoldásnak a természetvédelmi szempontokat is figyelembe kell vennie. A cél olyan hatékony, hosszú távú megoldás megtalálása, amely a problémával élők mindennapjait is érdemben javítja – közölte. Hozzátette, bízik abban, hogy a szakemberek belátható időn belül előrelépést érnek el a kérdésben.

Orbán Zoltán, az MME szóvivője korábban az MTI-nek azt mondta: ez az egyik leggyakoribb téma, amellyel az egyesület szakembereit megkeresik, de szerinte nincs tartós megoldás a vetési varjak okozta konfliktusokra.

A helyzet alapvetően emberi eredetű, így a következményeknek a madarak mellett a lakosság és az önkormányzatok is „áldozatai” – hangsúlyozta. Hozzátette, az elmúlt évtizedben a lakossági nyomásra hozott intézkedések – különösen a fészkek eltávolítása – sok esetben nemhogy nem oldották meg a problémát, de súlyosbították azt.

Orbán Zoltán gyakori tévhitnek nevezte, hogy a fészkek leverésével a varjak elhagyják az adott települést.

„Nem mennek el, sőt: egy telep helyett akár húsz kisebb alakul ki, ami sokkal több embert érint” – fogalmazott.

Közölte, a madarak a megsemmisített fészkeket akár napokon belül újraépítik, és a zavarás hatására a település több pontján is megjelenhetnek.

Kitért arra, hogy a különféle riasztási módszerek – például ultrahangos eszközök, fényvisszaverő tárgyak vagy ragadozó madarakat utánzó eszközök – nem hatékonyak.

„Ezek tudatos, rendkívül intelligens állatok, az ilyen megoldásokhoz gyorsan alkalmazkodnak” – mondta.

Rámutatott, jelenleg nincs olyan biológiai vagy madártani módszer, amely tartósan megszünteti a problémát. A lakosság elvárásai – hogy az állatoknak ne essen bajuk, a megoldás gyors, olcsó és kényelmetlenségtől mentes legyen – egyszerre nem teljesíthetőek. „Ilyen megoldás nincs” – jelentette ki Orbán Zoltán.

A szakember szerint a jelenlegi helyzetben a konfliktus kezelése inkább együttélési stratégiákat igényel. Ilyen lehet a lakosság tájékoztatása, a kolóniák kevésbé lakott területek felé terelésének kísérlete, illetve a gyakorlati védekezés - például ponyvás vagy merev tető kiépítésével a leginkább érintett közterületeken az ürülékszennyezés csökkentésére. Néhány fával érintett, különösen nagy forgalmú településrész - például óvodaudvarok és iskolaudvarok - esetén a fészkek engedéllyel történő folyamatos eltávolításával helyi szinten mérsékelhető a zaj- és ürülékterhelés.