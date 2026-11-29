Továbbra is megosztja a játékipart a mesterséges intelligencia alkalmazása. Az Electronic Arts most a technológia segítségével hoz vissza egy legendás személyiséget, aki a FIFA-sorozat rajongói számára is ismerős lehet – írja az Index.

Az EA Sports FC 27 november végén érkező frissítésével

ismét hallható lesz a 2023-ban elhunyt John Motson hangja. A legendás angol sportkommentátor a 70-es évektől öt évtizeden át közvetített futballmérkőzéseket, és a videójátékok terén is úttörőnek számított.

Ő volt az első valódi sportkommentátor, aki a hangját kölcsönözte a FIFA-sorozathoz: először a FIFA 96-ban volt hallhattó, utoljára pedig a FIFA 2005 munkálataiban vett részt.

Az Electronic Arts korábbi hangfelvételek és mesterséges intelligencia segítségével kelti újra életre Motson jellegzetes kommentátori hangját. Mat Prior, a játék vezető dizájnere a BBC-nek elmondta, hogy a fejlesztők megszerezték a kommentátor családjának beleegyezését, amely nélkül semmiképpen sem vágtak volna bele a projektbe.

Fred Motson, a sportkommentátor fia úgy nyilatkozott, hogy sokat jelent számára, hogy ismét hallhatja édesapja hangját a videójátékban.

Hozzátette, hogy apja szívesen vett részt hasonló projektekben, még akkor is, ha magához a technológiához nem igazán értett. Az Electronic Arts fizetett is a családnak a hang felhasználási jogaiért.