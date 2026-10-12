Független jelölt nyerte Krakkóban az időközi polgármester-választást

Lukasz Gibala független jelölt nyerte meg a krakkói időközi polgármester-választást, amelynek második fordulójában legyőzte Monika Piatkowskát, a fő lengyel kormánykoalíciós párt politikusát a hétfő hajnalban közzétett végeredmények szerint is.

Gibala a voksok 62,12 százalékát nyerte el, Piatkowskára a krakkóiak 37,88 százaléka szavazott. A végeredmények nem térnek el lényegesen a vasárnap este közzétett exit poll-felmérésektől.

A 49 éves Lukasz Gibala krakkói vállalkozó, városi képviselő, a Barátságos Krakkó nevű városi mozgalom alapítója. Egyik támogatója volt a májusi népszavazásnak. Gibalát 2007-ben a Polgári Platform (PO, jelenleg Polgári Koalíció - KO) tagjaként parlamenti képviselőnek választották, mandátumát 2015-ig töltötte be, 2012-ben azonban kilépett a PO-ból. A polgármester-választáson nagyrészt a magukat jobboldali nézetűnek valló lakosok támogatták. Piatkowska a KO szenátora.

Lengyelország második legnagyobb városában azért tartottak időközi választást, mert a májusi helyi népszavazáson – a város eladósodása és más helyi panaszok miatt – leváltották Aleksander Miszalskit, a 2024-ben megválasztott polgármestert.