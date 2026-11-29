Mi az, ami magyarázza, hogy egyetlen év alatt ez 10 millióval csökkent vagy kevesebbet érhet egy korábban keresett panellakás, ez most valódi áresés vagy inkább egy korrekció?

Nem csak hangzatos újságcím az, hogy egy év alatt 10 millióval csökkenhet egy panellakás értéke, hanem a valóság

– fogalmazott az InfoRádióban Balla Ákos. Példát is említett: egy 65 négyzetméteres, XI. kerületi panellakás 84 millió forintért volt hirdetve és nagyjából ez volt az eladási ára egy évvel ezelőtt, de most egy hasonló ingatlan csak 74 millió forintért kelt el.

„Ezt már nagyon komolyan kell venni, ezek nem eseti alkuk és nem ritka esetek, hanem ma már ez a piac. Ez annak köszönhető, hogy egy évvel ezelőtt még az Otthon Start program fölfelé tolta az árakat, és nem tudtuk, hogy hol áll ez meg, hol lesz az áremelkedés vége. Viszont ma már egyértelmű, hogy az Otthon Start program és az ezzel kapcsolatos 3 százalékos hitel nincs többé, helyette egy 5 százalékos kedvezményes hitel van, és egy ennél magasabb kamatozású piaci hitel elérhető azoknak, akik vásárolni szeretnének. És mivel ez a rendkívül kecsegtető hitellehetőség megszűnt, az eladók magukra maradtak, egyre kevesebb vevő érkezik, a vevők optimizmusa is egyre kisebb, és ez nem jelenthet mást, minthogy olyan nyomás alakul ki az ingatlanárakon, ami lefelé viszi azokat” – mondta.

Az a jelenség régóta tart a magyar ingatlanpiacon, hogy a hirdetésekben szereplő és a tényleges eladási árak között egyre nagyobb a különbség.

Azzal kapcsolatban, hogy mennyire van most elszakadva a piaci realitásoktól az eladók, illetve mekkora alkukra készülhetnek a vásárlók, Balla Ákos kiemelte: lényeges, hogy mihez a tavalyi árhoz képest van csökkenés a piacon.

„Ha valaki nem rakta túl magasra az árelképzelését, vagy már az elmúlt hónapokban észlelte azt, hogy csökkennek az árak, és ehhez igazította a saját ingatlanának a hirdetési árát, akkor neki már nem kell megijednie és nem kell 10-15 százalékos alkutól tartania, hiszen ő már úgymond jóárasította az ingatlanát, és nála már előfordulhat, hogy egy pici technikai alkuval vagy akár alku nélkül elkel az ingatlan. A probléma azzal van, ha valaki még beleragadt a tavalyelőtti vagy a tavalyi piaci trendekbe, árakba, mert neki lehet, hogy ma 10-15 százalékkal kell az ingatlana árát korrigálni ahhoz, hogy egyáltalán vevő jelentkezzen rá” – fogalmazott.

A Balla Ingatlan alapító-vezérigazgatója a 2027-es évre komoly keresletvisszaesést vár. Bár október végén volt egy kiugrás, amit az Otthon Start utolsó lehetőségei okoztak, ahhoz képest a november már visszaesést jelent, ami egyébként nem meglepő olyan szempontból sem, hogy az év utolsó két hónapja, a karácsony időszaka nem az ingatlanvásárlásról szól. A tavasz hagyományosan jobb időszak, kedvezőbb helyzetet is várnak 2027 első negyedévére. Összességében azonban

az egész 2027-es évre akár 10-15 százalékkal kisebb tranzakciószámot várnak, mint idén,

hiszen nincsenek olyan prognosztizálható pozitív hatások, amelyek a következő évet esetleg fölfelé korrigálnák.

„A pozitív kilátások a költségvetéssel, egyebekkel kapcsolatban 2028-ra, 2029-re látszanak, tehát akármilyen szempontot nézünk, a 2027-es évet én ma nem tudom jónak várni. Ez azt jelenti, hogy ha az emberek nem kapnak magasabb béreket, ha nincs kedvező hitellehetőségük, vagy ha nincs valamilyen pozitív várakozás a piacon, akkor visszafogják a költéseiket. Ezek mellett a befektetők is eltűnnek a piacról, hiszen egyébként nem kecsegteti már őket az az áremelkedés, amit az elmúlt években tapasztalni lehetett. Ez már két erős szegmens eltűnése a piacon, miközben nem növekedett meg a külföldi vásárlók száma és még lehetne sorolni azokat a hatásokat, amelyek nem vagy nem olyan arányban következtek be” – sorolta.

Ezért egy stagnáló, gyenge vagy akár még csökkenő év is lehet a 2027-es, ami a vevőknek kedvez. Aki tehát vásárolni szeretne, annak már érdemes nézegelődnie, jövő év első negyedévében pedig már érdemes lehet vásárlási szándékkal megjelennie a piacon – mondta Balla Ákos az InfoRádióban.

A cikk Kocsis Éva interjúja alapján készült.