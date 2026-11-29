A Liverpool kezdő tizenegye: Alisson – Frimpong, Jacquet, Van Dijk, Kerkez – Mac Allister, Szoboszlai – Ngumoha, Wirtz, Barcola – Isak.

A házigazda Everton: Pickford – O'Brien, Keane, Branthwaite, Mikolenko – Garner, Hackney, Dewsbury-Hall – Dibling, Grealish – Barry.

Az első lövés az Evertoné volt, Garner 20 méteres szabadrúgása után a 350. Liverpool-meccsén szereplő Alisson védett.

A 4. percben Szoboszlai Dominik góljával vezetést szereztek a Vörösök. Florian Wirtz lekészítette a labdát, a magyar nyolcas pedig 16 méterről nagy gólt lőtt, 0–1.

Ez volt Szoboszlai 18. gólja a Premier League-ben, ezzel imár egyedüli magyar csúcstartó. Ez volt a Liverpool negyedik leggyorsabb gólja a Merseyside-i derbin a Premier League-korszakban, és a leggyorsabb Sadio Mané 2020 októberében szerzett találata (két perc, 15 másodperc) óta.

Tíz perc eltelt a gól óta, mezőnyjátékkal. A Liverpool kontrollálja a játékot.

A félidő közepén Szoboszlai készítette le a labdát, ahogyan neki a gólnál Wirtz, de Frimpong a kapu fülé lőtt.

A 25. percben kiegyenlített az Everton, a jobbhátvéd helyéről elvégzett szabadrúgásból beívelt labdát Frimpong a saját kapujába ügyetlenkedte, 1–1.

Frimpong jó beadása után a védők közül kirobbanó Isak öt méterről a kapu mellé lőtt.

Mezőnyjátékkal ért véget az első félidő, a Liverpool hiába tűnt veszélyesebbnek, nem tudott újabb gólt szerezni.

Szoboszlai Dominik szöglete megtalálta Virgil van Dijk fejét, de a védő a kapu fölé bólintotta a labdát.