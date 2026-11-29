Két órával a szavazóhelyiségek zárása előtt a választásra jogosultak 68,1 százaléka, mintegy 22,5 millióan voksoltak, 15 százalékkal többen mint a legutóbbi parlamenti választásokon. 2023-ban ugyanennyi idő alatt 18,6 millióan szavaztak, a részvételi arány 51,3 százalékos volt.

A spanyol demokrácia történetében a részidős részvételi rekordot eddig az 1996 márciusi parlamenti választások tartották, akkor a szavazók 63,45 százaléka voksolt késő délutánig.

Az előzetes eredmények ismertetését este fél tizenegyre jelezte a szavazás lebonyolításáért felelős belügyminisztérium.

(Nyitóképünkön: sorban álltak az emberek egy madridi szavazóhelyiség előtt az előrehozott parlamenti választásokon 2026. november 29-én)