Minden eddiginél többen adták le szavazatukat délután hat óráig az előrehozott parlamenti választásokon. A felmérések szerint jó eséllyel megbukhat a baloldali kormány, és a jobboldal kerülhet kormányra úgy, hogy a koalícióba bekerülhet a sokak által szélsőjobboldalinak tartott Vox is.
Két órával a szavazóhelyiségek zárása előtt a választásra jogosultak 68,1 százaléka, mintegy 22,5 millióan voksoltak, 15 százalékkal többen mint a legutóbbi parlamenti választásokon. 2023-ban ugyanennyi idő alatt 18,6 millióan szavaztak, a részvételi arány 51,3 százalékos volt.
A spanyol demokrácia történetében a részidős részvételi rekordot eddig az 1996 márciusi parlamenti választások tartották, akkor a szavazók 63,45 százaléka voksolt késő délutánig.
Az előzetes eredmények ismertetését este fél tizenegyre jelezte a szavazás lebonyolításáért felelős belügyminisztérium.
(Nyitóképünkön: sorban álltak az emberek egy madridi szavazóhelyiség előtt az előrehozott parlamenti választásokon 2026. november 29-én)
Egyetlen hónap alatt 59 százalékkal drágult az európai földgáz, 46 százalékkal a Brent olaj és 17 százalékkal az ausztrál erőművi szén. A Hormuzi-szoros forgalmi zavara miatt Európa és Ázsia ugyanazokért a gázszállítmányokért versenyzett, a drága gáz pedig több ázsiai erőműben újra vonzóvá tette a szenet. Októberre az európai gáz dollárára háromszorosára nőtt a decemberi szinthez képest, az amerikai irányadó gázár eközben 30 százalékkal esett.
Nem tudtak megállapodni a legfontosabb kérdésekben az OPEC+ tagállamai a vasárnapi ülésükön, miután Irak megakasztotta a kitermelési kapacitások felülvizsgálatát. Az iráni háború és a washingtoni nyomásgyakorlás miatt egyébként is megosztott szövetségnek így továbbra sincs egyértelmű kitermelési stratégiája 2027-re - írja a Reuters.