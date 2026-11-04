ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.88
usd:
323.69
bux:
0
2026. november 4. szerda Károly
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Chuck Schumer, New York-i szenátor, az amerikai szenátus demokrata párti frakciójának vezetője (b) és Nancy Pelosi, a képviselőház demokrata elnöke sajtótájékoztatót tart a törvényhozás washingtoni épületében, a Capitoliumban 2019. január 8-án, Donald Trump amerikai elnöknek a nemzethez intézett televíziós beszéde után. Trump kitart a déli határok védelme mellett, és ehhez változatlanul 5,6 milliárd dollárt kér a törvényhozóktól.
Nyitókép: MTI/AP/Alex Brandon

Demokrata értékelés: Trump szakadékba sétált, a republikánusok mentek utána

Infostart / MTI

Donald Trump elnök növekvő népszerűtlenségével magyarázta a republikánusok szenátusi vereségét Chuck Schumer, a szenátusi demokraták vezetője a keddi amerikai félidős választások után.

Schumer szerint – akit a The Washington Post című lap idézett – a republikánusok az egyre népszerűtlenebbé váló elnök mögé sorakoztak fel, és „követték Trumpot a szakadékba”.

„Minden várakozás ellenére megnyertük a szenátust. Az amerikaiaknak pedig azt üzenjük: úton van a segítség” – jelentette ki.

A demokraták győzelmét Schumer azzal is indokolta, hogy pártja meghallgatta a választókat, és erős jelölteket indított. Hozzátette: olyan államokban is sikerült nyerniük, amelyekben Trump a 2024-es elnökválasztáson több mint tíz százalékpontos fölénnyel győzött.

Képviselőházi demokrata vezető: Amerika visszatért

Amerika visszatért - jelentette ki Hakeem Jeffries, a képviselőházi demokraták vezetője a kedden tartott félidős kongresszusi választások eredményeit kommentálva.

A választáson a demokraták jelentős sikereket arattak, azoknak köszönhetően többségbe kerültek a kongresszus mindkét házában.

Jeffries a demokraták esti győzelmi rendezvényén – a The Wall Street Journal című amerikai napilap tudósítása szerint – kijelentette: „Ma kezdődik Amerika nagy visszatérése”. A politikus szerint

„az amerikai választók világossá tették, hogy elegük van a szélsőségességből és a korrupcióból, valamint azokból a vezetőkből, akik saját maguk, családtagjaik, barátaik és támogatóik meggazdagodásával foglalkoznak”.

Hakeem Jeffries az egészségügyet emelte ki a demokraták legfontosabb feladatai között. Kijelentette, hogy azért fognak küzdeni, hogy az orvosi ellátás költségei senkit ne akadályozzanak meg abban, hogy szükség esetén orvoshoz forduljon. Ígéretet tett arra is, hogy fellépnek a Medicaid egészségbiztosítási program támogatásának csökkentése ellen. Ezekről a megszorításokról a republikánusok tavaly elfogadott adó- és költségvetési törvénye rendelkezett.

A győzelmi rendezvényen a résztvevők Hakeem Jeffries nevét skandálva már a képviselőház következő elnökeként ünnepelték a demokrata politikust.

Az 56 éves, New York-i Jeffries 2023 óta vezeti a képviselőházi demokratákat. Ha az új összetételű képviselőház januárban a republikánus Mike Johnson helyett elnökévé választja, ő lesz az első afroamerikai politikus, aki betölti ezt a tisztséget.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Demokrata értékelés: Trump szakadékba sétált, a republikánusok mentek utána

amerika

félidős választás

chuck schumer

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: teljesen átszabhatja a lakáshitelezést a Wekerle Plusz

Szakértő: teljesen átszabhatja a lakáshitelezést a Wekerle Plusz

A Wekerle Plusz program új lehetőségeket teremthet a lakásvásárlók és a felújítást tervezők számára, és átalakíthatja a lakáshitelezés szerkezetét is. Az új otthonteremtési és energetikai korszerűsítés fontos részleteiről Lévai Dánielt, a Netrisk Magyarország termékfejlesztési vezetőjét kérdezte az InfoRádió.
VIDEÓ
Mekkora kockázatokat rejt a 2027-es költségvetés? Horváth Gábor, Inforádió, Aréna
Kicsoda Kimi Antonelli, a Forma–1 új bajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
A gyász pszichológiája: miért tabu a halál? Révész Renáta Liliána, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.04. szerda, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Reagálnak az elemzők az amerikai félidős választási eredményekre

Reagálnak az elemzők az amerikai félidős választási eredményekre

Többséget szereztek a demokraták az amerikai szenátusban és a képviselőházban is a keddi félidős választásokon, ami politikai patthelyzetet vetít előre Donald Trump elnök utolsó ciklusának hátralévő két évére. A piaci szereplők gyorsan reagáltak az eredményekre, így az ázsiai kereskedésben zuhantak a mesterséges intelligenciával foglalkozó cégek részvényei, estek az amerikai állampapírhozamok, a dollár pedig gyengülni kezdett. A határidős amerikai részvényindexek a kezdeti meredek esésükből később ledolgoztak valamennyit.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ügynökakták: több tízezer nevet hoznak nyilvánosságra a nyitottaktak.hu-n, többségük egyszerű &quot;kisember&quot;

Ügynökakták: több tízezer nevet hoznak nyilvánosságra a nyitottaktak.hu-n, többségük egyszerű &quot;kisember&quot;

Megnyíltak az ügynökakták, a nyitottaktak.hu oldalon több tízezer, 1990 előtt beszervezett ügynök neve és adatai váltak bárki számára ingyenesen kereshetővé.

BBC
Business Sport Travel Science
Democrats take control of US Congress as voters reject Trump's Republicans

Democrats take control of US Congress as voters reject Trump's Republicans

President Trump acknowledges the Iran war, and higher fuel prices, were factors in the Republicans' defeat - and says Democrats "did a good job" in the midterm elections.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 4. 08:20
Moszkvába tartott a repülő, tele magas rangú szerb vezetőkkel, de visszafordították
2026. november 4. 06:47
Félidős választások, végeredmény – Mindkét házban demokrata többség lesz Donald Trump elnökségének további részében
×
×