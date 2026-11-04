Demokrata értékelés: Trump szakadékba sétált, a republikánusok mentek utána

Schumer szerint – akit a The Washington Post című lap idézett – a republikánusok az egyre népszerűtlenebbé váló elnök mögé sorakoztak fel, és „követték Trumpot a szakadékba”.

„Minden várakozás ellenére megnyertük a szenátust. Az amerikaiaknak pedig azt üzenjük: úton van a segítség” – jelentette ki.

A demokraták győzelmét Schumer azzal is indokolta, hogy pártja meghallgatta a választókat, és erős jelölteket indított. Hozzátette: olyan államokban is sikerült nyerniük, amelyekben Trump a 2024-es elnökválasztáson több mint tíz százalékpontos fölénnyel győzött.

Képviselőházi demokrata vezető: Amerika visszatért

Amerika visszatért - jelentette ki Hakeem Jeffries, a képviselőházi demokraták vezetője a kedden tartott félidős kongresszusi választások eredményeit kommentálva.

A választáson a demokraták jelentős sikereket arattak, azoknak köszönhetően többségbe kerültek a kongresszus mindkét házában.

Jeffries a demokraták esti győzelmi rendezvényén – a The Wall Street Journal című amerikai napilap tudósítása szerint – kijelentette: „Ma kezdődik Amerika nagy visszatérése”. A politikus szerint

„az amerikai választók világossá tették, hogy elegük van a szélsőségességből és a korrupcióból, valamint azokból a vezetőkből, akik saját maguk, családtagjaik, barátaik és támogatóik meggazdagodásával foglalkoznak”.

Hakeem Jeffries az egészségügyet emelte ki a demokraták legfontosabb feladatai között. Kijelentette, hogy azért fognak küzdeni, hogy az orvosi ellátás költségei senkit ne akadályozzanak meg abban, hogy szükség esetén orvoshoz forduljon. Ígéretet tett arra is, hogy fellépnek a Medicaid egészségbiztosítási program támogatásának csökkentése ellen. Ezekről a megszorításokról a republikánusok tavaly elfogadott adó- és költségvetési törvénye rendelkezett.

A győzelmi rendezvényen a résztvevők Hakeem Jeffries nevét skandálva már a képviselőház következő elnökeként ünnepelték a demokrata politikust.

Az 56 éves, New York-i Jeffries 2023 óta vezeti a képviselőházi demokratákat. Ha az új összetételű képviselőház januárban a republikánus Mike Johnson helyett elnökévé választja, ő lesz az első afroamerikai politikus, aki betölti ezt a tisztséget.