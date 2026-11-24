A magyar lakásállomány jelentős része felújításra szorul, miközben az új lakások építése sem halad olyan ütemben, amely érdemben felgyorsíthatná a megújulását. A lakáspolitika elsősorban a saját tulajdon megszerzését ösztönzi, holott a vásárlás és a hitelek törlesztése mellett sok háztartásnak már nem marad elegendő pénze az ingatlan hosszú távú fenntartására. Eközben a bérlakások aránya Magyarországon mindössze 10 százalék körüli, pedig egy jóval nagyobb, intézményi befektetők által finanszírozott bérlakásszektor nemcsak a lakhatási lehetőségeket bővíthetné, hanem az építőipar működését és az ingatlanfejlesztések gazdaságosságát is átalakíthatná.