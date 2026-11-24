A rendőrök a helyszínen egy nő holttestét találták meg.
Az ügyben a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárást indított, a helyszíni szemle és a körülmények pontos tisztázása jelenleg is folyamatban van – írja a police.hu.
A rendőrök a helyszínen egy nő holttestét találták meg.
Az ügyben a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárást indított, a helyszíni szemle és a körülmények pontos tisztázása jelenleg is folyamatban van – írja a police.hu.
A magyar lakásállomány jelentős része felújításra szorul, miközben az új lakások építése sem halad olyan ütemben, amely érdemben felgyorsíthatná a megújulását. A lakáspolitika elsősorban a saját tulajdon megszerzését ösztönzi, holott a vásárlás és a hitelek törlesztése mellett sok háztartásnak már nem marad elegendő pénze az ingatlan hosszú távú fenntartására. Eközben a bérlakások aránya Magyarországon mindössze 10 százalék körüli, pedig egy jóval nagyobb, intézményi befektetők által finanszírozott bérlakásszektor nemcsak a lakhatási lehetőségeket bővíthetné, hanem az építőipar működését és az ingatlanfejlesztések gazdaságosságát is átalakíthatná.
Az MNB a szeptemberi döntés óta immár három egymást követő ülésen hagyta változatlanul az irányadó rátát, ragaszkodva az adatvezérelt és óvatos megközelítéshez.
Trump - who owns millions of dollars in Nvidia shares - says he helped bring back Huang, after he resigned following an affair with an alleged Chinese spy.