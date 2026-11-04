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Képviselők az amerikai félidős kongresszusi választások eredményeképpen létrejövő képviselőház alakuló ülésén tartott házelnökválasztáson a kongresszus washingtoni épülete, a Capitolium üléstermében 2023. január 3-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Shawn Thew

Félidős választások, végeredmény – Mindkét házban demokrata többség lesz Donald Trump elnökségének további részében

Infostart / MTI

A demokraták megszerezték a többséget az amerikai kongresszus mindkét házában a keddi félidős választásokon, és több hagyományosan republikánus államban is győzelmet arattak, súlyos vereséget mérve Donald Trump elnök pártjára – jelentette a Reuters hírügynökség a választási részeredmények alapján.

A demokraták hat, korábban republikánus kézben lévő szenátusi mandátumot szereztek meg, így akkor is biztos a többségük a százfős felsőházban, ha Michiganben és Minnesotában elveszítik korábbi helyeiket.

A képviselőházban legalább nyolc, korábban republikánus kézben lévő mandátumot hódítottak el, egyebek között Kentuckyban, New Jerseyben és Észak-Karolinában. A párt olyan választókerületekben is jól szerepelt, ahol korábban jelentős republikánus fölény volt.

A demokrata előretörés olyan, hagyományosan republikánus államokra is kiterjedt, mint Texas, Dél-Karolina és Iowa. Texasban James Talarico demokrata állami képviselő legyőzte Ken Paxton republikánus főügyészt, a kormányzóválasztáson pedig Gina Hinojosa nyert a három ciklus óta hivatalban lévő Greg Abbott ellen.

A kongresszus mindkét házának elvesztése jelentősen szűkítheti Trump mozgásterét elnökségének hátralévő két évében. A demokraták vizsgálatokat indíthatnak a kormányzat működéséről, és a szenátusban megakadályozhatják az elnök bírói és kormányzati jelöltjeinek kinevezését.

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Mindkét házban demokrata többség lesz Donald Trump elnökségének további részében
Félidős választások, végeredmény

Mindkét házban demokrata többség lesz Donald Trump elnökségének további részében
A demokraták megszerezték a többséget az amerikai kongresszus mindkét házában a keddi félidős választásokon, és több hagyományosan republikánus államban is győzelmet arattak, súlyos vereséget mérve Donald Trump elnök pártjára – jelentette a Reuters hírügynökség a választási részeredmények alapján.
 

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Amerikai választás 2026: elképesztően tarolnak a demokraták, történelmi bukás vár Trump pártjára

Amerikai választás 2026: elképesztően tarolnak a demokraták, történelmi bukás vár Trump pártjára

Amerika választ: az összes, 435 képviselőházi hely sorsáról döntenek az Egyesült Államok választópolgárai, miközben a szenátori mandátumok mintegy harmada szerepel a szavazólapokon. A Kongresszus alsóházában szinte borítékolható volt a demokrata többség, és az előrejelzések szerint így is lett. A kérdés már csak az, hogy mekkorára fog nyúlni a demokraták mandátumfölénye. Bár pár hónapja még nem tűnt reálisnak, most úgy néz ki, a demokraták a szenátusi többséget is megszerezték. A voksolás lassan a végéhez közelít, az első szavazóhelyiségek magyar idő szerint éjfélkor zártak be, azóta pedig megállás nélkül érkeznek az első eredmények. Egyelőre úgy tűnik, egyáltalán nem hazudtak a felmérések, amikor valóságos kék hullámot jeleztek előre, több republikánus fellegvár is demokrata kézre került. Cikkünk folyamatosan frissül.

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Súlyos vereséget szenvedett Donald Trump pártja: átrendeződnek a hatalmi viszonyok az Egyesült Államokban

A demokraták megszerezték a többséget az amerikai kongresszus mindkét házában a keddi félidős választásokon.

BBC
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Democrats take control of US Congress as voters reject Trump's Republicans

Democrats take control of US Congress as voters reject Trump's Republicans

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