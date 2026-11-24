Orbán Anita azt írta: Japán már most is Magyarország egyik legfontosabb ázsiai gazdasági partnere, hiszen csaknem 200 japán vállalat működik itt, mintegy 30 ezer embernek adva munkát.

A bejegyzés szerint a tárcavezető a tárgyaláson megerősítette, hogy a japán befektetők kiszámítható és transzparens befektetési környezetre és egyenlő versenyfeltételekre számíthatnak Magyarországon.

Hangsúlyozta, hogy a kormány érdekelt a gazdasági, innovációs, tudományos és technológiai együttműködés további bővítésében, különösen a magas hozzáadott értékű iparágak és a kutatás-fejlesztés területén.

Külügyminiszterként elsődleges feladatom a bizalom helyreállítása – fogalmazott, hozzátéve: ez a munka a szeptemberi V4+Japán találkozón már elkezdődött, amely margóján kétoldalú találkozóra került sor japán partneremmel. A keddi megbeszélés is a kétoldalú kapcsolatok és a bizalom további megerősítését szolgálja – írta Orbán Anita.

Hozzátette, hogy a konkrét gazdasági együttműködések kidolgozását és megvalósítását az illetékes szakminiszterek viszik tovább.