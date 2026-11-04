Csaknem 100 év után nyert egy demokrata szenátusi mandátumot Kansasban

A középnyugati, főleg a mezőgazdaságáról ismert Kansasban 1932 óta nem volt példa arra, hogy demokrata párti jelölt nyerje meg a szenátusi választást. A lelkészként és íróként is tevékenykedő Adam Hamilton ráadásul új szereplőnek számít az amerikai belpolitikában, míg ellenfele, az orvos végzettségű Roger Marshall 2021 óta képviselte Kansast a szenátusban.

Talarico korábban tanárként, majd 2018 óta a texasi képviselőtestületben dolgozott, és jelenleg presbiteriánus teológiai tanulmányokat folytat. Szerdán Austinban, egy színházteremben mondott beszédet, amelyben "Góliát legyőzésének" nevezte választási sikerét. Továbbá kiemelte, hogy győzelmétől függetlenül a texasiaknak összefogásra és egységre van szükségük, amit a maga részéről a "szereteten alapuló politikával" kíván elősegíteni.

A hivatalban lévő republikánus szenátor, John Cornyn az X-en megjelent közleményében gratulált James Talaricónak a győzelemhez; hozzátéve, hogy készen áll segítséget nyújtani neki a választást követő átmeneti időszakban.

Texasban a kormányzóválasztást is a demokrata jelölt, Gina Hinojosa nyerte meg.

Szintén a mostani választás érdekességei közé tartozik, hogy a mintegy kétmillió lakosú, délnyugati Új-Mexikó államban megválasztották az Egyesült Államok első bennszülött (indián) női kormányzóját. A 66 éves, demokrata párti Deb Haaland a republikánus Gregg Hull ellenében győzött. Haaland Joe Biden kormányzatában belügyminiszterként tevékenykedett.