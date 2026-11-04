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Adam Hamilton, Kansas állam demokrata szenátorjelöltje beszél az Overland Parkban tartott eredményváróján 2026. november 3-án , az amerikai félidõs választások napján. A demokraták megszerezték a többséget az amerikai kongresszus mindkét házában a félidõs választásokon, és több hagyományosan republikánus államban is gyõzelmet arattak.
Nyitókép: MTI/AP/Charlie Riedel

Csaknem 100 év után nyert egy demokrata szenátusi mandátumot Kansasban

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Kilencvennégy év után nyert demokrata politikus szenátusi mandátumot Kansas államban, a győztes Adam Hamilton lett – derül ki az Egyesült Államokban kedden tartott félidős kongresszusi választások eredményeiből, amelyeket az NBC News és az ABC amerikai televízió ismertetett. Texasban államban pedig James Talarico győzelme azt jelentette, hogy 38 év után került ismét a demokratákhoz a szenátusi mandátum.

A középnyugati, főleg a mezőgazdaságáról ismert Kansasban 1932 óta nem volt példa arra, hogy demokrata párti jelölt nyerje meg a szenátusi választást. A lelkészként és íróként is tevékenykedő Adam Hamilton ráadásul új szereplőnek számít az amerikai belpolitikában, míg ellenfele, az orvos végzettségű Roger Marshall 2021 óta képviselte Kansast a szenátusban.

Talarico korábban tanárként, majd 2018 óta a texasi képviselőtestületben dolgozott, és jelenleg presbiteriánus teológiai tanulmányokat folytat. Szerdán Austinban, egy színházteremben mondott beszédet, amelyben "Góliát legyőzésének" nevezte választási sikerét. Továbbá kiemelte, hogy győzelmétől függetlenül a texasiaknak összefogásra és egységre van szükségük, amit a maga részéről a "szereteten alapuló politikával" kíván elősegíteni.

A hivatalban lévő republikánus szenátor, John Cornyn az X-en megjelent közleményében gratulált James Talaricónak a győzelemhez; hozzátéve, hogy készen áll segítséget nyújtani neki a választást követő átmeneti időszakban.

Texasban a kormányzóválasztást is a demokrata jelölt, Gina Hinojosa nyerte meg.

Szintén a mostani választás érdekességei közé tartozik, hogy a mintegy kétmillió lakosú, délnyugati Új-Mexikó államban megválasztották az Egyesült Államok első bennszülött (indián) női kormányzóját. A 66 éves, demokrata párti Deb Haaland a republikánus Gregg Hull ellenében győzött. Haaland Joe Biden kormányzatában belügyminiszterként tevékenykedett.

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Kezdőlap    Külföld    Csaknem 100 év után nyert egy demokrata szenátusi mandátumot Kansasban

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