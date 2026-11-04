ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.91
usd:
322.31
bux:
148000.35
2026. november 4. szerda Károly
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök int az újságíróknak a washingtoni fehér Háznál, ahonnan egy republikánus kampányrendezvényre indul a Georgia állambeli Daltonba 2026. október 16-án. Az Egyesült Államokban november 3-án tartják az úgynevezett félidõs kongresszusi választást, amelyen a képviselõház mind a 435 tagját újraválasztják, valamint a szenátus száz helyének harmadára választanak szenátort. A félidõs elnevezés az elnöki ciklus félidejére utal.
Nyitókép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

A vég kezdete Donald Trump számára – a Financial Times a választásokról

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az amerikai félidős választások „a vég kezdetét” jelentik Donald Trump amerikai elnök számára - írta a demokraták nagyarányú győzelmének várható következményeiről összeállított szerdai helyzetértékelésében a Financial Times.

A londoni üzleti napilap elemzése szerint Trump részéről kiszámíthatatlan reakciókra lehet számítani, nehéz ugyanakkor elképzelni, hogy a republikánus amerikai elnök miként tudna visszakapaszkodni egy ilyen erőteljes demokrata hullámmal szemben, miután arra ösztönözte a választókat, hogy cselekedjenek úgy, mintha az ő neve is a szavazólapon szerepelne.

Trump így – dacolva minden ellenkező tanáccsal – a saját személyéről szóló népszavazássá tette a kongresszusi választásokat, és ezzel magára vonta a felelősséget a republikánusok történelmi léptékű vereségéért.

A brit lap szerint a választásoknak Trump mellett sok más vesztese is van. Elon Musk milliárdos nagyvállalkozó, aki több mint 200 millió dollárt adományozott a texasi szenátusi helyért folytatott, végül demokrata győzelemmel végződött versengéshez, megtanulhatta, hogy „még történelmi összegű adományokkal sem lehet rokonszenvet vagy eredményeket vásárolni”, ha a közhangulatban ilyen mértékű fordulat történik.

A Musk által támogatott republikánus jelölt, Ken Paxton demokrata legyőzője, James Talarico még nem is élt, amikor Texasban legutóbb demokrata párti jelölt nyerte a szenátusi mandátumot – fogalmaz szerdai elemzésében a Financial Times.

A lap szerint „katasztrofálisnak bizonyult” a választások utáni éjszaka a legnagyobb amerikai Izrael-párti lobbiszervezet, a „valaha nagyhatalmú” Amerikai-Izraeli Közpolitikai Bizottság (AIPAC) számára is, amely sok pénzt fordított arra, hogy Michiganben vereséget szenvedjen Abdul El-Sayed demokrata jelölt. Abdul El-Sayed lesz az Egyesült Államok történetében az első muszlim szenátor, aki az exit pollpól következtethetően a zsidó szavazók többségének voksait is elnyerte.

A Financial Times szerint bumerángként csapott vissza a republikánusokra Trump erőteljes részvétele a kampányban. A hivatalban lévő amerikai elnökök rendszerint igyekeznek kimaradni a félidős választásokat kísérő médiafelhajtásból, Donald Trump viszont „az egész térképet felszántotta”, mégpedig a nála sokkal fiatalabbakra jellemző energiával. Úgy tűnik azonban, hogy mindezzel „csak még nagyobb választási pácba sodorta pártját” fogalmaz szerdai elemzésében a brit lap.

A Financial Times azt valószínűsíti, hogy a félidős választások eredményének egyik következményeként a kiszámíthatatlanság az eddigieknél is jellemzőbb lesz Trump elnökségének hátralévő időszakára. Bárhogy reagáljon is azonban, az eredmény irányváltást hoz Amerikában, és ha a 2018-as félidős választás – amikor a demokraták többségbe kerültek a képviselőházban – a kezdet végét jelentette Trump számára, a magas részvétel mellett bekövetkezett mostani republikánus vereség már a vég kezdete az elnök szempontjából – áll a brit üzleti napilap elemzésében.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    A vég kezdete Donald Trump számára – a Financial Times a választásokról

egyesült államok

választások

donald trump

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nanu-nanu, Bajnok, Tibi bácsi – az ügynökakták nevei kulturális és sport vonalon

Nanu-nanu, Bajnok, Tibi bácsi – az ügynökakták nevei kulturális és sport vonalon
Vikidál Gyula és Korniss Péter múltjának rendszerváltozás előtti éveiről nem a Nyitott Aktákon olvasni először, azonban most tudjuk meg, melyik közismert személyiség szerepel Nanu-Nanu, Bajnok vagy éppen Tárnoki László néven az ügynökaktákban.
 

Szikora Róbert: nem jelentettem senkiről

Karikó Katalin, Vágó István, Nógrádi György, Kiss-Rigó László – a tudomány, a közélet és az egyház sem érintetlen az ügynökakták nyílása után

Lezsák Sándor, Szita Károly, Martonyi János, Torgyán József, Csurka István – Nyílnak az ügynökakták, ömlenek a politikusnevek

Már kereshetők az ügynökakták – élesedett a nyitottaktak.hu weboldal

Nyílnak az ügynökakták – Magyar Péter levéltári sajtótájékoztatója

Ügynökakták: Bóka János szerint a Tisza átveri a magyar embereket

Tarr Zoltán édesapja 6-os kartonjáról: írásos igazolással rendelkezett róla, hogy nem végzett ügynöki tevékenységet

Ügynökakták: indulhat a keresés, „ne ítélkezzünk elsőre”

Korniss Péter megelőzte az akták megnyitását, vallomást tett a Kossuth-díjas fotós

Szakértő: a társadalom érettségére lesz szükség az ügynökakták feldolgozásához

VIDEÓ
Mekkora kockázatokat rejt a 2027-es költségvetés? Horváth Gábor, Inforádió, Aréna
Kicsoda Kimi Antonelli, a Forma–1 új bajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
A gyász pszichológiája: miért tabu a halál? Révész Renáta Liliána, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.04. szerda, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szép csendben elismerték Trump emberei: ez már akkora vereség volt, hogy szó sem lehet csalásról

Szép csendben elismerték Trump emberei: ez már akkora vereség volt, hogy szó sem lehet csalásról

Túl nagyot nyertek a demokraták ahhoz, hogy választási csalással lehessen vagdalkozni – ismerték el Donald Trump elnök segítői a CNN-nek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiadták a riasztást: itt az ideje elővenni a téli gumikat, sarkvidéki hideg érkezik

Kiadták a riasztást: itt az ideje elővenni a téli gumikat, sarkvidéki hideg érkezik

Érkeznek az éjszakai fagyok Magyarországra, amelyek a következő napokban egyre nagyobb területre terjednek ki.

BBC
Business Sport Travel Science
Democrats win control of US Congress in sweeping victory as voters reject Trump's Republicans

Democrats win control of US Congress in sweeping victory as voters reject Trump's Republicans

Americans are waking up to a new political reality, as President Trump acknowledges the Iran war - and higher fuel prices - were factors in his party's defeat.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 4. 13:35
Babis: a demokraták sikere várhatóan megbénítja az amerikai politikát
2026. november 4. 12:35
Orbán Balázs: autoriter fordulat történt Európában
×
×