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A kétnapos látogatáson Írországban tartózkodó Donald Trump amerikai elnök a doonbegi Trump International Golf Links golfpályán játszott Amgen Irish Open golftornán 2026. szeptember 13-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Neil Hall

Donald Trump: ha én is indultam volna...

Infostart / MTI

Az amerikai elnök szerint a republikánusok elsöprő győzelmet arattak volna a keddi félidős választásokon, ha az ő neve is szerepel a szavazólapokon, ugyanakkor jelezte, hogy kész elfogadni a választási eredményeket és együttműködni a demokratákkal.

„Nem volt rajta a nevem a szavazólapon, de ha rajta lett volna, elsöprő győzelmet arattunk volna! Köszönöm a figyelmet!” – írta Trump kedden késő este a Truth Social közösségi oldalon.

Az elnök a választási kampány során többször arra kérte híveit, hogy úgy szavazzanak, mintha ő maga is indulna. Egy október végi kampányrendezvényen azzal érvelt, hogy személyes indulása lényegesen több választót mozgósítana.

Trump egy másik bejegyzésében Greg Abbott texasi kormányzót bírálta, akinek választási vereségét azzal magyarázta, hogy eltávolodott korábbi politikai irányvonalától.

„Ha Greg Abbott, Texas kormányzója politikai pályafutásának utolsó hat hónapjában nem vált volna csak nevében republikánussá, nem veszített volna. Visszatért a régi módszeréhez, és ennek nem lett szép vége!” – fogalmazott az elnök.

Trump a RINO (Republican In Name Only) kifejezést használta, amellyel azokat a politikusokat minősítik, akiket csak névleg tartanak republikánusnak. Egy további bejegyzésében azt is bejelentette, hogy politikai kommentátorként maga kívánja elemezni, miért győztek vagy szenvedtek vereséget az egyes jelöltek.

Az elnök ugyanakkor a The New York Times című lapnak adott keddi interjújában késznek mutatkozott a választási eredmények elfogadására és a demokratákkal való együttműködésre.

„Együtt fogunk működni a demokratákkal, és örömmel dolgozunk majd velük. Valószínűleg sikerül majd valahogy megegyeznünk” – idézte Trumpot a lap a Reuters hírügynökség beszámolója szerint.

Az amerikai média előrejelzései szerint a demokraták megszerezték a többséget a képviselőházban, amelyet eddig a republikánusok ellenőriztek. A demokraták négy, korábban republikánus kézben lévő szenátusi mandátumot is megszereztek, így a felsőházban is esélyük nyílt a többség elérésére.

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A demokraták megszerezték a többséget az amerikai kongresszus mindkét házában a keddi félidős választásokon, és több hagyományosan republikánus államban is győzelmet arattak, súlyos vereséget mérve Donald Trump elnök pártjára – jelentette a Reuters hírügynökség a választási részeredmények alapján.
 

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Amerikai választás 2026: elképesztően tarolnak a demokraták, történelmi bukás vár Trump pártjára

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Amerika választ: az összes, 435 képviselőházi hely sorsáról döntenek az Egyesült Államok választópolgárai, miközben a szenátori mandátumok mintegy harmada szerepel a szavazólapokon. A Kongresszus alsóházában szinte borítékolható volt a demokrata többség, és az előrejelzések szerint így is lett. A kérdés már csak az, hogy mekkorára fog nyúlni a demokraták mandátumfölénye. Bár pár hónapja még nem tűnt reálisnak, most úgy néz ki, a demokraták a szenátusi többséget is megszerezték. A voksolás lassan a végéhez közelít, az első szavazóhelyiségek magyar idő szerint éjfélkor zártak be, azóta pedig megállás nélkül érkeznek az első eredmények. Egyelőre úgy tűnik, egyáltalán nem hazudtak a felmérések, amikor valóságos kék hullámot jeleztek előre, több republikánus fellegvár is demokrata kézre került. Cikkünk folyamatosan frissül.

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Democrats take control of US Congress as voters reject Trump's Republicans

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