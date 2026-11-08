Gadi Ejzenkot volt vezérkari főnök kapott kormányalakítási megbízást Izraelben

Ejzenkot mindössze egy évvel ezelőtt alapította meg a pártját, de több szavazatot szerzett vele az október 27-i parlamenti választáson, mint évtizedes múltra visszatekintő riválisai.

A 66 éves, angolul izraeli akcentussal beszélő politikus nem tartozik a politikai szónoklás mesterei közé, és megjelenése sem annyira megnyerő, mint a fiatalabb Netanjahué volt. Katonai tapasztalatára és visszafogott, higgadt természetére építi politikai szerepét.

Sikerének valószínű magyarázata személyiségének hitelessége, a „normalitás” vállalása, nem kapkodó, nem stresszelő természete, amely nagyívű szónoklatok helyett a nyugalmat és békés hétköznapokat ígér az utóbbi évek hektikus, háborús zűrzavara után.

Ejzenkot 1960-ban született az ország északi perifériáján, Tibériásban, de családja egyéves korában a déli kikötővárosba, Eilatba költözött, így ő ott nőtt fel. Szülei, Meir és Eszter marokkói zsidó bevándorlók voltak, anyja Casablancában, apja Marrákesben született.

Apja bányászként dolgozott a Timna-völgyi rézbányákban, anyja háztartásbeli volt. Ejzenkot a középiskolában tengerészeti és gépészeti szakirányt választott. 1978-ban besorozták az izraeli hadsereg Golani nevű elit egységébe, ahol hivatásos tisztként tovább szolgált.

Első diplomáját történelemből szerezte meg a Tel-avivi Egyetemen, majd mesterfokozatot kapott politikatudományból a Haifai Egyetemen, és az Egyesült Államok Hadseregének Hadiakadémiáján.

2019-ben a Reichman Egyetem tiszteletbeli doktori címmel tüntette ki.

Katonai szolgálata során fokozatosan haladt előre a ranglétrán. Több dandárnál és hadosztálynál töltött be parancsnoki tisztséget, 1999 és 2001 között pedig Ehud Barak, majd Ariel Saron miniszterelnök katonai titkára volt.

Később a hadsereg műveleti igazgatóságát vezette, majd az északi parancsnokság élére került. 2013-ban a vezérkari főnök helyettese lett, 2014-ben pedig őt választották Beni Ganz utódjául. A vezérkari főnöki tisztséget 2015 februárjától 2019 januárjáig töltötte be.

Ejzenkot vezérkari főnöki időszakának egyik fontos eleme volt a háborúk közötti hadműveletek doktrínája. Ezek olyan titkos műveletek, amelyekkel a cél az ellenség meggyengítése, újabb konfliktusok megakadályozása, késleltetése.

Vezérkari főnöksége alatt az izraeli hadsereg több ezer iráni célpontot támadott Szíriában, hogy megakadályozza Irán katonai térnyerését. Ennek eredményeként Irán Szíriából kivonta és Irakba helyezte át erőit.

Ejzenkot a palesztinokkal szembeni fellépésben visszafogottságot képviselt.

A 2015-2016-os "késes" intifáda idején ellenezte a ciszjordániai települések kijárási tilalmát és a válogatás nélküli halálos erő alkalmazását. Lehetővé tette, hogy palesztinok százezrei továbbra is Izraelben és a ciszjordániai izraeli telepeken dolgozzanak.

2018-ban ellenezte a Gázai övezet elleni átfogó háború megindítását is, ez konfliktushoz vezetett Avigdor Liberman akkori védelmi miniszterrel, aki később lemondott. A Jó Szomszéd nevű hadműveletben az izraeli hadsereg humanitárius segítséget nyújtott a szíriai polgárháború sebesültjeinek.

Leszerelése után, a 2022-es választások előtt csatlakozott a Beni Ganz vezette Nemzeti Egység nevű politikai szövetséghez, amellyel beválasztották az izraeli parlamentbe.

2023. október 12-én, a Hamász terrortámadása után tárca nélküli miniszterként belépett az izraeli egységkormányba. 2024 júniusában a Nemzeti Egység többi tagjával együtt kilépett a Netanjahu-kormányból.

2025. június 30-án Ejzenkot távozott Ganz pártjából, és lemondott képviselői mandátumáról. 2025. szeptember 16-án bejelentette, hogy új politikai pártot alapít Egyenesen ("Jasár!) néven.

Politikai filozófiájában a nemzeti-zsidó értékek és az állampolgárok egyenlő jogainak hangsúlyozása egyszerre jelenik meg. A belpolitikai megosztottságot súlyosabb fenyegetésnek tekinti a külső ellenségeknél, Iránnál is. A politikai ellentétek áthidalására szólítja fel az izraelieket, hogy álljanak ellen a megosztó politikai vezetéseknek. A kormányzati hatalmi ágak szétválasztásának megerősítését sürgeti.

A palesztin állam kérdésében korábban támogatta a kétállami megoldást, 2025-ben azonban úgy fogalmazott, hogy október 7. után a palesztin állam létrehozása már nem aktuális kérdés. 2026-ban a The New Yorkernek adott interjújában azt mondta: soha nem azonosult a "két állam két népnek" formulával.

A Gázai övezettel kapcsolatban Ejzenkot hosszú távú tűzszüneti megállapodást támogat, a Hamász lefegyverzése esetén Gáza újjáépítését, beleértve egy tengeri kikötő megnyitását is.

Támogatja az ultraortodoxok katonai szolgálatát, mindössze jesivában tanuló három százalékuk felmentését engedélyezné.

"Teljes egyenlőséget kell biztosítani, és küzdeni kell minden megkülönböztetés ellen, amely valláson, fajon, nemen vagy szexuális irányultságon alapul. Életem során és minden betöltött tisztségemben ezeknek az értékeknek megfelelően jártam el"- mondta a 2022-es kampányban.

Ejzenkot 1984 óta házas Hannával, akit még középiskolás korában, egy vitorlásklubban ismert meg. Öt gyerekük van. Fiuk, Gal Meir Eizenkot őrmester 2023 decemberében, 25 éves korában elesett a Gázai övezetben. A háborúban két unokaöccsét is elveszítette.