Az izraeli államfő szeretne elkerülni egy új választást

Az izraeli pártok vezetőinek le kell szállniuk a magas lóról, és szembe kell nézniük a választási eredmények valóságával – jelentette ki Jichák Herzog, jelezve, hogy a héten kezdődő konzultációin a kompromisszumos megoldásokat fogja szorgalmazni.

Az államfő bejelentette, hogy szerdán veszi át a hivatalos választási eredményeket a központi választási bizottság elnökétől, Noam Szolberg bírótól, majd megkezdi a konzultációkat a pártokkal a miniszterelnök-jelölt személyéről.

Herzog várhatóan minden pártvezetőt megkérdez majd, hogy kit javasolnak miniszterelnöknek, és kit kérjen fel az új koalíció megalakítására. Reményét fejezte ki, hogy a pártvezetők készek lesznek kreatív megoldásokat találni az újabb választások elkerülésére.

„A választások véget értek, a választási eredmények rögzített tények – ez a valóság. Most eljött az ideje, hogy minden vezetőnek azt mondjuk: szálljanak le a magas lóról, és nézzenek szembe a valósággal. Ezen a héten az államelnöki rezidencián megpróbálunk létrákat állítani, hogy a vezetők megfontoltan és körültekintően szembenézhessenek a valósággal” –- mondta Herzog.

Az október 27-i választásoknak nem volt egyértelmű győztese. Noha Benjámin Netanjahu miniszterelnök Likud pártja szerezte a legtöbb szavazatot, az általa vezetett tömb csak 53 mandátumot nyert el a 120 tagú izraeli parlamentben, a kneszetben, így nem tud kormányt alakítani.

A Netanjahuval szemben álló tömbnek, amelyet Gadi Ejzenkot vezet, 67 képviselője lesz, közülük azonban 19-en az arab pártok honatyái. Több párt előre közölte, hogy nem kíván olyan kormányban részt venni, amely az arab pártok támogatásán alapul.