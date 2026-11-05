ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.14
usd:
322.95
bux:
148013.24
2026. november 5. csütörtök Imre
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök az ENSZ-közgyûlés 81. ülésszakának csúcsszintû általános vitáján a világszervezet New York-i székházában 2026. szeptember 24-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Sarah Yenesel

Valószínűleg Benjamin Netanjahu ellenzéke jelölhet kormányfőt Izraelben

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

Várhatóan Gadi Ejzenkot, az Egyenesen (Jasár) párt elnöke gyűjtheti a legtöbb ajánlást a kormányfői megbízáshoz Izraelben a Jichák Hercog államfővel szerda este megkezdődött egyeztetéseken – jelentette a helyi média csütörtök reggel. A „mérleg nyelvét” a parlamentbe jutott arab pártok képviselői jelenthetik, de mindkét oldalon vannak, akik elutasítják velük a koalíciót a Hamásszal való ellentmondásos viszonyuk miatt.

Várhatóan legalább 56 képviselő Ejzenkotot tartja alkalmasnak a kormányalakításra, szemben Netanjahu 53 támogatójával a 120 fős kneszetben. Ha megkapja a megbízást, Ejzenkotnak legfeljebb 42 napja lesz az új kormánykoalíció megalakítására.

Az élőben közvetített egyeztetésen a Vallásos Cionizmus pártjának hat képviselője szerda este Netanjahut javasolta miniszterelnöknek. A Hercoggal folytatott megbeszélésükön elutasították az arab pártokkal való együttműködést, több képviselőjük pedig a Netanjahu-párti tábor bizonyítékokkal alá nem támasztott vádját hangoztatta, miszerint az arab pártok „ellopták” a választást. Egyikük azt állította, hogy az arab pártok „a demokrácia álcája alatt” megpróbálják átvenni az állam irányítását. Herzog rasszistának nevezte a szélsőjobboldali miniszter arab pártokkal szembeni elutasító álláspontját.

A szintén hat parlamenti mandátumot szerző, a szefárd ultraortodoxokat képviselő Sasz párt képviselői is találkoztak Herzoggal. A párt az 1992-es választás óta a legsúlyosabb választási vereségét szenvedte el, és az eddiginél kevesebb képviselőt küldhet a kneszetbe. Már előzetesen bejelentették, hogy Netanjahut támogatják a miniszterelnöki tisztségre.

Később, szerda este Avigdor Liberman Izrael a Hazánk nevű pártjával tárgyalt az államfő. A párt a múlt heti választáson hét mandátumot szerzett. Előzetesen közölte, hogy Gadi Ejzenkotot ajánlja miniszterelnöknek, és ezt képviselői a találkozón is megerősítették.

A párt elutasítja az együttműködést az arab és az ultraortodox pártokkal, mert álláspontja szerint ezek „nem képesek terrorszervezetként meghatározni a Hamászt”, illetve nem támogatják több katona besorozását.

Csütörtökön reggel az askenázi ultraortodoxokat tömörítő Egyesült Tóra Judaizmus pártszövetséggel folytatódik az ajánlások gyűjtése. A pártszövetség egyik frakciója, a Tóra Zászlaja (Degel HaTora) bejelentette, hogy senkit sem ajánl a miniszterelnöki tisztségre, noha korábban Netanjahu táborához tartozott. A pártszövetség másik három képviselője a haszid Agudat Jiszrael frakcióhoz tartozik; ők még nem közölték, hogy tartózkodnak-e a jelöléstől.

A csütörtöki megbeszéléseken Gadi Ejzenkot Egyenesen (Jasár) pártja, Jaír Golán Demokraták pártja, Naftali Bennett Együtt (BeJahad) pártja és az arab vallásos Ra'am párt következik. Ezek már bejelentették, hogy Ejzenkotot támogatják, míg a Likud Netanjahut fogja megnevezni.

Szerda estig a 11 mandátumos arab Egyesült Lista még nem jelezte, hogy támogatja-e Ejzenkot miniszterelnöki jelöltségét, vagy tartózkodik a jelöléstől. Döntésüktől függetlenül az előzetes várakozások szerint Ejzenkot kapja meg a kormányalakítási megbízást, mivel szerda estig egyértelműen ő vezetett az ajánlások számában.

Az izraeli törvények értelmében

Herzognak azt a parlamenti képviselőt kell megbíznia a kormányalakítással, akiről úgy ítéli meg, hogy a legnagyobb esélye van a kormány létrehozására, nem feltétlenül annak a pártnak a vezetőjét, amely a legtöbb mandátumot szerezte.
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Valószínűleg Benjamin Netanjahu ellenzéke jelölhet kormányfőt Izraelben

benjamin netanjahu

izrael

parlamenti választás

kneszet

jichák hercog

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: Izrael belefáradt a sok választásba, ez a megegyezés felé terelte az ellenzéket

Szakértő: Izrael belefáradt a sok választásba, ez a megegyezés felé terelte az ellenzéket

Hírügynökségi jelentések szerint Izraelben megegyeztek az előző kormány leváltásának lépéseiről a változást akaró pártok. Az egy héttel ezelőtti választásokat követően kevés esély mutatkozott egy ilyen megoldásra, most mégis megtörtént. Az események hátteréről az InfoRádió Kovács Tamás egyetemi docenst, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti és Történeti Tanszékének vezetőjét kérdezte.
 

Valószínűleg Benjamin Netanjahu ellenzéke jelölhet kormányfőt Izraelben

VIDEÓ
Félidős választások: eddig tartott a trumpizmus? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mekkora kockázatokat rejt a 2027-es költségvetés? Horváth Gábor, Inforádió, Aréna
Kicsoda Kimi Antonelli, a Forma–1 új bajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.05. csütörtök, 18:00
Sári Zsolt
a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium Közgyűjteményekért és Örökségvédelemért felelős államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újraindulnak az amerikai fegyverek, alakul a szuperhatalmi csúcstalálkozó - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Újraindulnak az amerikai fegyverek, alakul a szuperhatalmi csúcstalálkozó - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

A demokrata többségú Kongresszus Donald Trump elnök ellenállása mellett is újraindíthatja a fegyverszállítmányokat Ukrajnának. Alakul a Putyin-Trump-Hszi csúcstalálkozó, közben Amerika is tárgyal Ukrajnával és dolgoznak egy újfajta biztonsági rendszer kialakításán. A donyecki fronton a helyzet alig változott érdemben az elmúlt napokban, Harkivben Kupjanszkot, Zaporizzsjában Ternuvatyét szorongatják az oroszok. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború csütörtöki eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fordulat a háborúban: Donald Trump vétóját felülírva indítanák újra az amerikai fegyverszállításokat Ukrajnába

Fordulat a háborúban: Donald Trump vétóját felülírva indítanák újra az amerikai fegyverszállításokat Ukrajnába

Januártól a demokraták kerülhetnek többségbe a kongresszus mindkét házában, és akár Trump vétóját is megkerülhetik.

BBC
Business Sport Travel Science
Top Democrat says Congress will rein in 'out-of-control' Trump administration after midterms win

Top Democrat says Congress will rein in 'out-of-control' Trump administration after midterms win

Hakeem Jeffries, likely to be the next Speaker of the House, said his party would take on what he called the "Trump Cartel". The president said he is open to working with Democrats in Congress.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 5. 09:20
Szakértő: Izrael belefáradt a sok választásba, ez a megegyezés felé terelte az ellenzéket
2026. november 5. 08:56
Pegasusszal figyeltek meg ellenzékieket, újságírókat és ügyészeket Szerbiában
×
×