Valószínűleg Benjamin Netanjahu ellenzéke jelölhet kormányfőt Izraelben

Várhatóan legalább 56 képviselő Ejzenkotot tartja alkalmasnak a kormányalakításra, szemben Netanjahu 53 támogatójával a 120 fős kneszetben. Ha megkapja a megbízást, Ejzenkotnak legfeljebb 42 napja lesz az új kormánykoalíció megalakítására.

Az élőben közvetített egyeztetésen a Vallásos Cionizmus pártjának hat képviselője szerda este Netanjahut javasolta miniszterelnöknek. A Hercoggal folytatott megbeszélésükön elutasították az arab pártokkal való együttműködést, több képviselőjük pedig a Netanjahu-párti tábor bizonyítékokkal alá nem támasztott vádját hangoztatta, miszerint az arab pártok „ellopták” a választást. Egyikük azt állította, hogy az arab pártok „a demokrácia álcája alatt” megpróbálják átvenni az állam irányítását. Herzog rasszistának nevezte a szélsőjobboldali miniszter arab pártokkal szembeni elutasító álláspontját.

A szintén hat parlamenti mandátumot szerző, a szefárd ultraortodoxokat képviselő Sasz párt képviselői is találkoztak Herzoggal. A párt az 1992-es választás óta a legsúlyosabb választási vereségét szenvedte el, és az eddiginél kevesebb képviselőt küldhet a kneszetbe. Már előzetesen bejelentették, hogy Netanjahut támogatják a miniszterelnöki tisztségre.

Később, szerda este Avigdor Liberman Izrael a Hazánk nevű pártjával tárgyalt az államfő. A párt a múlt heti választáson hét mandátumot szerzett. Előzetesen közölte, hogy Gadi Ejzenkotot ajánlja miniszterelnöknek, és ezt képviselői a találkozón is megerősítették.

A párt elutasítja az együttműködést az arab és az ultraortodox pártokkal, mert álláspontja szerint ezek „nem képesek terrorszervezetként meghatározni a Hamászt”, illetve nem támogatják több katona besorozását.

Csütörtökön reggel az askenázi ultraortodoxokat tömörítő Egyesült Tóra Judaizmus pártszövetséggel folytatódik az ajánlások gyűjtése. A pártszövetség egyik frakciója, a Tóra Zászlaja (Degel HaTora) bejelentette, hogy senkit sem ajánl a miniszterelnöki tisztségre, noha korábban Netanjahu táborához tartozott. A pártszövetség másik három képviselője a haszid Agudat Jiszrael frakcióhoz tartozik; ők még nem közölték, hogy tartózkodnak-e a jelöléstől.

A csütörtöki megbeszéléseken Gadi Ejzenkot Egyenesen (Jasár) pártja, Jaír Golán Demokraták pártja, Naftali Bennett Együtt (BeJahad) pártja és az arab vallásos Ra'am párt következik. Ezek már bejelentették, hogy Ejzenkotot támogatják, míg a Likud Netanjahut fogja megnevezni.

Szerda estig a 11 mandátumos arab Egyesült Lista még nem jelezte, hogy támogatja-e Ejzenkot miniszterelnöki jelöltségét, vagy tartózkodik a jelöléstől. Döntésüktől függetlenül az előzetes várakozások szerint Ejzenkot kapja meg a kormányalakítási megbízást, mivel szerda estig egyértelműen ő vezetett az ajánlások számában.

Az izraeli törvények értelmében

Herzognak azt a parlamenti képviselőt kell megbíznia a kormányalakítással, akiről úgy ítéli meg, hogy a legnagyobb esélye van a kormány létrehozására, nem feltétlenül annak a pártnak a vezetőjét, amely a legtöbb mandátumot szerezte.