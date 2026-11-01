Donald Trump ijesztőt nyilatkozott az iráni háború kapcsán

„Semlegesítettük az atomkapacitásaikat. Még egy-két helyszínt kell elintéznünk, de ezt tíz perc alatt meg tudjuk oldani” – nyilatkozta Trump újságíróknak floridai rezidenciáján. „Valószínűleg a Pickaxe Mountain felé kellene nézniük, azt el kell intézni. Mindezt nagyon gyorsan meg tudjuk oldani”" – tette hozzá.

A Kolang-hegy, amelyet angolul Pickaxe Mountainnek neveznek (Kolang perzsa nyelven csákányt jelent), Iszfahán tartományban található, Teherántól mintegy 200 kilométerre délre, a natanzi nukleáris létesítményegyüttes közelében.

Kedden választások Amerikában Az Egyesült Államokban kedden „félidős” kongresszusi választásokat tartanak, és a felmérések szerint komoly az esélye, hogy Donald Trump és a republikánusok a szenátusban és a képviselőházban is kisebbségben lesznek. Elemzők szerint Trump mérlegeli, hogy a választás után újraindítsa a katonai csapásokat Iránban.

A BBC brit közszolgálati rádió internetes oldalán korábban azt írta, hogy Donald Trump amerikai elnök többször is fenyegetőzött azzal, hogy lebombázza a Pickaxe Mountain nevű, feltételezett iráni földalatti nukleáris létesítményt, ahol a legújabb műholdas felvételek alapján építési munkálatok folynak. A hely az ország nukleáris programjához kapcsolódó azon kevés iráni létesítmények egyike, amelyek még nem voltak az Egyesült Államok és Izrael támadásainak célpontjai. Bizonyítatlan állítások szerint Irán nagy dúsítású uránkészletének egy részét ott tárolják, amelyet tovább dúsíthatnak, hogy atomfegyverekhez használják.

„Hamarosan, és nagyon keményen lecsapunk arra a területre” – mondta Trump újságíróknak július 21-én. Július 28-án pedig úgy nyilatkozott: „"Pontosan tudom, mi folyik a Pickaxe-en. Ez nem nagy probléma – kiiktattuk a nukleáris létesítményeiket, és ki kell iktatnunk a Pickaxe-et is, ha nem jutunk megállapodásra”.

Eszmáil Bagai iráni külügyi szóvivő július 22-én kijelentette, hogy a területen nincs folyamatban semmiféle nukleáris tevékenység, és az amerikai fenyegetéseket az agresszió, a pusztítás és a szabotázs kitalált ürügyének nevezte.