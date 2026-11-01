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Donald Trump amerikai elnök int az újságíróknak a washingtoni fehér Háznál, ahonnan egy republikánus kampányrendezvényre indul a Georgia állambeli Daltonba 2026. október 16-án. Az Egyesült Államokban november 3-án tartják az úgynevezett félidõs kongresszusi választást, amelyen a képviselõház mind a 435 tagját újraválasztják, valamint a szenátus száz helyének harmadára választanak szenátort. A félidõs elnevezés az elnöki ciklus félidejére utal.
Nyitókép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

Donald Trump ijesztőt nyilatkozott az iráni háború kapcsán

Infostart / MTI

Donald Trump amerikai elnök szombaton kijelentette, hogy az Egyesült Államoknak még egy-két célpontot el kell "intéznie" Iránban, különösen a Kolang-hegyet, amelyről gyanítják, hogy egy nukleáris létesítménynek ad otthont.

„Semlegesítettük az atomkapacitásaikat. Még egy-két helyszínt kell elintéznünk, de ezt tíz perc alatt meg tudjuk oldani” – nyilatkozta Trump újságíróknak floridai rezidenciáján. „Valószínűleg a Pickaxe Mountain felé kellene nézniük, azt el kell intézni. Mindezt nagyon gyorsan meg tudjuk oldani”" – tette hozzá.

A Kolang-hegy, amelyet angolul Pickaxe Mountainnek neveznek (Kolang perzsa nyelven csákányt jelent), Iszfahán tartományban található, Teherántól mintegy 200 kilométerre délre, a natanzi nukleáris létesítményegyüttes közelében.

A BBC brit közszolgálati rádió internetes oldalán korábban azt írta, hogy Donald Trump amerikai elnök többször is fenyegetőzött azzal, hogy lebombázza a Pickaxe Mountain nevű, feltételezett iráni földalatti nukleáris létesítményt, ahol a legújabb műholdas felvételek alapján építési munkálatok folynak. A hely az ország nukleáris programjához kapcsolódó azon kevés iráni létesítmények egyike, amelyek még nem voltak az Egyesült Államok és Izrael támadásainak célpontjai. Bizonyítatlan állítások szerint Irán nagy dúsítású uránkészletének egy részét ott tárolják, amelyet tovább dúsíthatnak, hogy atomfegyverekhez használják.

„Hamarosan, és nagyon keményen lecsapunk arra a területre” – mondta Trump újságíróknak július 21-én. Július 28-án pedig úgy nyilatkozott: „"Pontosan tudom, mi folyik a Pickaxe-en. Ez nem nagy probléma – kiiktattuk a nukleáris létesítményeiket, és ki kell iktatnunk a Pickaxe-et is, ha nem jutunk megállapodásra”.

Eszmáil Bagai iráni külügyi szóvivő július 22-én kijelentette, hogy a területen nincs folyamatban semmiféle nukleáris tevékenység, és az amerikai fenyegetéseket az agresszió, a pusztítás és a szabotázs kitalált ürügyének nevezte.

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Kezdőlap    Külföld    Donald Trump ijesztőt nyilatkozott az iráni háború kapcsán

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