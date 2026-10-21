ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.16
usd:
325.16
bux:
143382.09
2026. október 21. szerda Orsolya
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Törmelék borítja az utcát egy orosz dróncsapásban megrongálódott toronyháznál Kijevben 2026. október 21-én. A támadásban legkevesebb két ember életét vesztette, egy harmadik pedig megsebesült.
Nyitókép: MTI/AP/Jevhen Maloletka

Az ukrajnai rendezésről tárgyal Vlagyimir Putyin az amerikai elnök különmegbízottjával

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Ukrajnáról valamint az orosz-amerikai együttműködésről kezdett megbeszélést Vlagyimir Putyin orosz elnök és Steven Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja szerdán a szentpétervári Konstantin-palotában.

Putyin a kamerák előtt köszönetet mondott Donald Trump amerikai elnöknek, amiért érdeklődést mutat az ukrajnai helyzet iránt, és érdeklődött a keddi oslói amerikai-ukrán-uniós konzultációk eredményei felől.

Witkoff a tárgyalásokat eredményesnek nevezte, és közölte, hogy olyan dokumentumokkal érkezett, amelyek részletezik a békefolyamatra vonatkozó megközelítéseket. Azt hangoztatta, hogy van alapja a tűzszünetnek, és kifejezte reményét, hogy Putyin fontolóra veszi az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú tárgyalások újraindításának lehetőségét, ahol megvitathatnák a technikai részleteket.

Köszönetet mondott Moszkvának az amerikai Steven Hubbard szabadon bocsátásáért. Az orosz elnök elmondta, hogy Hubbard jelenleg Pulkovo repülőterén tartózkodik. A 74 éves amerikai állampolgárt 2024-ben 6 év 10 hónap szabadságvesztésre ítélték Oroszországban azon a címen, hogy zsoldosként harcolt az ukrán hadsereg oldalán.

Putyin kijelentette, hogy Moszkva kész megvitatni a gazdasági együttműködés helyreállítását az Egyesült Államokkal.

Utalt rá, hogy az ukrajnai és az iráni válság megoldása témája lehetne egy – Trumppal Kínában, az Ázsiai-csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) novemberi csúcstalálkozója alkalmából – tartandó találkozójának.

Az orosz elnök kijelentette, hogy Moszkva kész segíteni a konfliktusok megoldásában.

Witkoff immár kilencedik alkalommal látogatott el Oroszországba. Jared Kushner, az amerikai elnök veje ezúttal, betegségre hivatkozva, nem kísérte el.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Az ukrajnai rendezésről tárgyal Vlagyimir Putyin az amerikai elnök különmegbízottjával

oroszország

ukrajna

egyesült államok

vlagyimir putyin

steven witkoff

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Újabb ukrán menekülthullámról jönnek hírek, Prága közölte, miért vannak óriási sorok a határokon

Újabb ukrán menekülthullámról jönnek hírek, Prága közölte, miért vannak óriási sorok a határokon
A cseh kormány szerint valótlanok azok a közösségi médiában terjedő hírek, amelyek szerint újabb, milliós nagyságrendű ukrán menekülthullám tartana Nyugat-Európa és Csehország felé. Andrej Babiš miniszterelnök és Lubomír Metnar belügyminiszter egyaránt cáfolta az értesüléseket. A tárcavezető szerint az ukrán–lengyel határon időnként kialakuló torlódásokat elsősorban az orosz támadások miatt elrendelt légiriadók okozzák.
Őrizetbe vették Matolcsy György volt jegybankelnököt

Őrizetbe vették Matolcsy György volt jegybankelnököt

A Magyar Nemzeti Bank volt elnökét gazdasági csalás bűntette és hamis magánokirat felhasználásának vétségével gyanúsítják.
 

Panaszt tett Matolcsy György ügyvédje, aki beszélt a házkutatásról is

MNB-ügy – Magasabb sebességi fokozatra kapcsol az ügyészség

„Az emberek látni akarják az elszámoltatást” – amerikai hírügynökségnek adott interjút Magyar Péter

Havasi Bertalan: elvárjuk, hogy politikai nyomás nélkül folyjon az eljárás MNB-ügyben

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)

A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat. Ezzel a pénzintézet bármikor és bárhol elérhetővé teszi az egyik leginkább népszerű öngondoskodási formát és annak előnyeit.
VIDEÓ
Miért áll napok óta lángokban Franciaország? Szűcs Anita, Inforádió, Aréna
2000 milliárd euró a tét: vétó lesz vagy megegyezés? Zalai Csaba, Inforádió, Aréna
Lehet-e morális fenntartása a mesterséges intelligenciának? Keleti Arthur, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.21. szerda, 18:00
Baán László
a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bemondta Zelenszkij: Ukrajna hajlandó elengedni a megszállt területeket - Egy dolog kell ehhez

Bemondta Zelenszkij: Ukrajna hajlandó elengedni a megszállt területeket - Egy dolog kell ehhez

Ukrajna számára elfogadható kimenetel, ha a mostani frontvonal mentén véget ér a háború – mondta el Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Fox News műsorán.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Drasztikus változások kapujában a magyar munkaerőpiac: erre kell készülnie minden cégnek és dolgozónak

Drasztikus változások kapujában a magyar munkaerőpiac: erre kell készülnie minden cégnek és dolgozónak

Négy hét múlva kerül megrendezésre a HR (R)EVOLUTION 2026 konferencia, amely Magyarország egyik legnívósabb munkaerőpiaci és HR-szakmai konferenciája.

BBC
Business Sport Travel Science
US citizen Stephen Hubbard freed by Russia as Trump envoy meets Putin

US citizen Stephen Hubbard freed by Russia as Trump envoy meets Putin

The 74-year-old former teacher has been released without any "swap" required, Trump says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 21. 14:34
Megszólalt a Mol a NIS-vásárlás kapcsán, hullámot vetett a tőzsde is
2026. október 21. 13:24
Végül mindkét lábát elvesztette a szándékosan elgázolt parlamenti képviselő
×
×