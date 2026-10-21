Az ukrajnai rendezésről tárgyal Vlagyimir Putyin az amerikai elnök különmegbízottjával

Putyin a kamerák előtt köszönetet mondott Donald Trump amerikai elnöknek, amiért érdeklődést mutat az ukrajnai helyzet iránt, és érdeklődött a keddi oslói amerikai-ukrán-uniós konzultációk eredményei felől.

Witkoff a tárgyalásokat eredményesnek nevezte, és közölte, hogy olyan dokumentumokkal érkezett, amelyek részletezik a békefolyamatra vonatkozó megközelítéseket. Azt hangoztatta, hogy van alapja a tűzszünetnek, és kifejezte reményét, hogy Putyin fontolóra veszi az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú tárgyalások újraindításának lehetőségét, ahol megvitathatnák a technikai részleteket.

Köszönetet mondott Moszkvának az amerikai Steven Hubbard szabadon bocsátásáért. Az orosz elnök elmondta, hogy Hubbard jelenleg Pulkovo repülőterén tartózkodik. A 74 éves amerikai állampolgárt 2024-ben 6 év 10 hónap szabadságvesztésre ítélték Oroszországban azon a címen, hogy zsoldosként harcolt az ukrán hadsereg oldalán.

Putyin kijelentette, hogy Moszkva kész megvitatni a gazdasági együttműködés helyreállítását az Egyesült Államokkal.

Utalt rá, hogy az ukrajnai és az iráni válság megoldása témája lehetne egy – Trumppal Kínában, az Ázsiai-csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) novemberi csúcstalálkozója alkalmából – tartandó találkozójának.

Az orosz elnök kijelentette, hogy Moszkva kész segíteni a konfliktusok megoldásában.

Witkoff immár kilencedik alkalommal látogatott el Oroszországba. Jared Kushner, az amerikai elnök veje ezúttal, betegségre hivatkozva, nem kísérte el.