Átmeneti csapadékszünetet követően csütörtök hajnalra délnyugat felől újabb csapadékzóna érkezik, melyből kora délutánig országszerte csapadék valószínű: jellemzően eső, a nyugati határ közelében viszont intenzív havazás várható.

Délelőtt a Dunántúl északnyugati felén az esőt egyre nagyobb területen havas eső, havazás váltja. Nyugaton jöhet létre ekkor vastagabb, akár 10 cm-t is elérő, meghaladó hóréteg.

Délután a csapadékzóna elhagyja az országot.

A keleties szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +2 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 0 és +7 fok között valószínű.