Hiezl Tamás felidézte: társszervezetük, az Energy Traders Europe készített februárban egy javaslatcsomagot Integrate Bite Mentiate címen, ami egy európai szabályozóknak szóló javaslatcsomag, ami az európai integrációs lépéseket ütemezi be, hogy egy, a jelenleginél is integráltabb európai energiarendszer épüljön ki, és ezen keresztül versenyképesebbé váljanak az európai energiaárak a globális versenyben.

Hozzátette: saját javaslatcsomaguk pedig ezt kiegészítendő arra fókuszál, hogy a hazai szabályozásban milyen lépésekkel lehetne a magyarországi energiaárakat az európai vagy regionális versenyben versenyképesebbé tenni.

„Az volt a mi megközelítésünk, hogy egy helyzetértékeléssel kezdünk, amiben megvizsgáljuk azt, hogy a 2025-ös elérhető statisztikák alapján honnan is indulnak a magyarországi vállalati energiaárak vilamosenergia és földgáz vonatkozásában néhány európai országgal, de különösen az európai uniós átlaggal összevetésben”

– fogalmazott.

Kiemelte: a vállalati felhasználók 2025-ben Magyarországon közel 13 százalékkal vagy 9 forint/kwh-val fizettek többet villamosenergiáért, és valamivel kevesebbet fizettek egyébként földgázért, mint az európai átlag. Így az anyaguk fő fókusza a villamosenergia, mert ott vannak nagyobb versenyképességi problémák.

Elmondása szerint megnézték, hogy mi a forrása ennek az elmaradásnak, vagy ennek a többletnek a teljes értéklánc tekintetében. Megemlítette a hálózati és infrastrukturális költségeket, enegiahatékonysági díjakat és egyebeket.

„A vezérlőelv az, hogy egy felhasználó, amit lát az áram- vagy földgázszámlán, abban milyen díjelemekkel találkozik, és az összes intézkedésünk ahhoz van rendelve, hogy a számla melyik elemére hat”

– hangsúlyozta.

Megemlítette: vannak olyan intézkedések, amelyeket úgy csoportosítottak, hogy a piacszerkezetre vagy működési modellre vonatkozó javaslatok. Ezek általános érvényű javaslatok, amelyek nem egy kiragadott árelemre hatnak.

„A nyári energiaválság kapcsán talán most már a legtöbb magyarországi, akár lakossági felhasználónak is világos, hogy az energiának az időbelisége, tehát az, hogy mikor fogyasztjuk el az energiát, az nagymértékben meghatározza az árát, és arra vonatkozóan is teszünk javaslatokat, hogy ennek hogy lehetne egy kellően piaci vagy ösztönző környezetet teremteni” – mondta.

Az elnök szerint kijelenthető, hogy minél nagyobb egy vállalat, annál nagyobb a fogyasztás. Például egy 20-70 gigawattóra közötti fogyasztási sávban több mint 13 forint ez a teljes árkülönbözet 2025-ben. Tehát ez a kiindulási alap. Ezt szeretnék valahogy közelíteni az európai átlaghoz, vagy optimális esetben akár az európai átlagnál versenyképesebbé tenni a magyarországi árakat.

Hiezl Tamás arról is szólt, hogy anyagukat vitaindító dokumentumnak szánják, vannak benne helyzetértékelések és vannak benne javaslatok, melyek a szakmai tudásukra épülnek.

„Abban reménykedünk, hogy elindul egy érdemi párbeszéd egyrészt a kormányzat képviselőivel, másrészt az energiahivatalnak a szakembereivel, és végül, de nem utolsó sorban olyan egyéb érintett felekkel, mint adott esetben akár a felhasználók, vagy például az infrastruktúrára vonatkozó javaslataink kapcsán természetesen a hálózatot üzemeltető cégek képviselőivel”

– mondta.

A cikk Rozgonyi Ádám interjúja alapján készült.