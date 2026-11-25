Kogan szerdán a digitális, kulturális, média- és sportügyekkel foglalkozó bizottság előtt kijelentette: a szabályozó hatóságnak „bőven lesz bátorsága” szembeszállni a City tulajdonosaival, és a legsúlyosabb esetekben akár az eladást is kikényszerítheti. A Manchester City – amelyet szeptemberben a Premier League szabályzatának 114 ponton történő megsértésében találtak bűnösnek – fellebbezett az ítélet ellen; a rivális klubok pedig megállapodtak abban, hogy állják a jogi költségeket, amennyiben a szponzorok peres útra terelnék az ügyet.

Hozzátette: „Felejtsék el a klub nevét! Felejtsék el a klub méretét! Felejtsék el az ügy horderejét! Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a törvényben előírt kötelezettségeinket egy klubbal szemben pusztán azért, mert az egy bizonyos mérettel rendelkezik.”

A The Times beszámolója szerint Kogan az alkalmazható szankciókat is ismertette a képviselőkkel: „Ami a kiszabható szankciókat illeti, a lehetőségek tárháza széles: a beavatkozást nem indokló, elégtelen bizonyítékok megállapításától kezdve egészen addig, hogy az érintetteket eltávolítsuk igazgatói pozíciójukból, és megakadályozzuk, hogy a jövőben bármilyen módon részt vegyenek a klub, vagy akár az angol labdarúgás életében.”

Richard Monks, a szabályozó hatóság vezérigazgatója kifejtette: ha egy tulajdonost alkalmatlannak minősítenek, időt kap az értékesítésre, mielőtt egy külső felet jelölnének ki az eladási folyamat felügyeletére. „Ha az így kialakuló ár alacsonyabb annál, amennyiért a tulajdonos eredetileg eladta volna a klubot, akkor ez van” – fogalmazott.

Az ülést félbeszakították, miután a bizottság elnöke, Dame Caroline Dinenage arról számolt be, hogy üzeneteket kapott a Premier League-től. A liga így reagált arra a korábbi állítására, miszerint a szervezet mintegy 500 millió fontot költött jogi költségekre a Manchester City-ügy kapcsán.

„Közbe kell avatkoznom, és el kell mondanom: a Premier League-nek nagyon fontos, hogy kijelentsem: nem költöttek 500 millió fontot a Manchester City elleni jogi csatára” – mondta. Majd hozzátette: „Azért mondom ezt, mert dühödt üzeneteket kaptam a Premier League-től, hogy ezt továbbítsam önöknek.” Kogan viccesen megjegyezte: „Bevallom, nem tudtam, hogy ez egy interaktív foglalkozás.”

A City fellebbezésének tárgyalása december közepén lesz, az ítélet pedig várhatóan az új évben születik meg; amennyiben a fellebbezés sikertelennek bizonyul, a szabályozó hatóság valószínűleg saját vizsgálatot indít a klub tulajdonosainak és igazgatóinak átvilágítására.

A Premier League szabályzata a pontlevonástól egészen a kizárásig terjedő szankciókat tesz lehetővé. Eközben Enzo Maresca csapata vasárnap nagyon fontos mérkőzésre utazik a listavezető Arsenal otthonába.