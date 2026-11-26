A Közlekedési és Beruházási Minisztérium átfogó jogszabály-módosítása a balatoni építési szabályok szigorításáról hamarosan az Országgyűlés elé kerül, a módosítás célja, hogy megvédje a Balaton-partot a további túlépítésektől – tette közzé Vitézy Dávid. A miniszter kijelentette: „megvédjük a nádasokat, megakadályozzuk a további túlzott beépítéseket, és azon dolgozunk, hogy a Balaton partja minél több helyen újra mindenki számára hozzáférhető legyen.”

A Balaton nem válhat végleg lakóparkok és szállodák sorává, ezért nyújtják be a balatoni építési szabályok szigorításáról a törvényjavaslatot – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, aki arról említést tett, hogy az állam és az érintett önkormányzatok elővásárlási jogot kapnának minden Balaton-parti ingatlanra.

A fenti tervekről Sebők Dóra elmondta: a lehető legsürgetőbb a moratóriumok minél előbbi és minél szélesebb körű bevezetése.

Kiemelte: maga a törvénymódosítás tervezete tulajdonképpen új jogi eszközöket vezet be. A kormány által elrendelhető változtatási, telekalakítási és építési tilalom az új jogi eszköz.

„Eddig ezeket a tilalmakat csak az önkormányzatok rendelhették el a helyi építési szabályzatok módosításához kapcsolódóan. Itt a kormány most a bizonyos balatoni területek, illetve vízparti területek védelméhez kapcsolódóan rendelhetné ezt el, ez a jogalkotói szándék. A problémánk ezzel főként az, hogy a mi álláspontunk szerint az egész vízparti területre, sőt még a partoktól távolabbi területekre is be kellene ezt vezetni” – fogalmazott.

Mint mondta: nagyon szigorúak vagyunk, minden új építkezésre kérnénk moratóriumot.

Az SOS Balaton mozgalom egyik kezdeményezője arról is beszélt, hogy Fonyódon van egy nagy beruházás, ami most kezdődött meg közvetlenül parti telken, ahol az engedélyeztetéstől kezdve nagyon sok mindennel probléma volt, így a helyi civilek próbálnak harcolni azért, hogy ezeket újravizsgálják. Természetes vízfolyásokat, természetes partszakaszt érintő beruházásról van szó, ami helyrehozhatatlan környezeti károkat okoz – hangsúlyozta a Kék Ernyő Szövetség elnöke.

Keszthelyről szólva elmondta: „nagyon örülünk annak, hogy első önkormányzatként jelezték, hogy ők csatlakozni szeretnének az SOS Balaton mozgalomhoz. Keszthely egyébként rendkívül proaktívan gondolkodik az olyan kérdésekben, amik a Balatont és a Balaton fenntarthatóságát, megtarthatóságát érintik. Iszapkotrástól kezdve a nádasok védelmén keresztül nagyon-nagyon sok témában aktívan dolgoznak és gondolkoznak. Amiben ők az SOS Balatont a leginkább tudják támogatni, hogy önkormányzatként csatlakoztak. Ez egy óriási dolog, hogy már a civilek és a tudományos világ mellett egy ekkora önkormányzat is kongatja a vészharangot. Fel merik emelni a hangjukat, ez eddig egyáltalán nem volt jellemző” – fogalmazott Sebők Dóra.