Több tényezős kérdéskör, hogy egy adott társadalomban, embercsoportban rosszul csinálnak-e valamit, ha egy adott vírussal való fertőzöttség aránya emelkedni kezd – mondta az InfoRádióban Déri Dániel, az Országos Népegészségügyi Intézet Mikrobiológiai Referencia Laboratóriumi Főosztályának biológusa.

Előfordulhat, hogy egy kórokozó, ami addig nem volt jelen, bekerül a populációba, de akár az is lehetséges, hogy a betegek diagnosztikai hajlandósága csökken le, ahogy az a 2022-es járvány után is történt – magyarázta a szakértő, hozzátéve, hogy azt viszont nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy valaki valamit „rosszul csinál”, a dolog nem ennyire fekete-fehér.

A 2026-os esetszám-növekedést az előző évek statisztikáival lehet összemérni: 2023-2025 között mindössze 2-5 esetet bizonyítottak laboratóriumilag, míg 2022-ben 80 megbetegedést regisztráltak.

Így ezekhez a számokhoz képest az idei, 26 megerősített eset valóban emelkedésnek számít.

A biológus szerint a vírus egyik variánsa bekerülhetett a hazai közösségen belül egy újabb körbe, ezzel is magyarázható lehet a jelenség. A majomhimlőnek több típusa is van: a klád I és a klád II, illetve ezek genetikailag eltérő variánsai. 2022-ben a klád IIb okozott világjárványt, a mostani esetek viszont a klád Ib-hez köthetők. Ez a variáns 2023 végén, illetve 2024 elején indult el Afrikából, és az esetek többségében ott is, és itt, Európában is szexuális úton terjed.

Déri Dániel megerősítette: a kórokozó terjedéséhez mindenképpen szoros testi kontaktusra van szükség,

a vírus fertőző testváladékokkal, például nyállal, vagy a kiütések váladékával adódik át, ezért a szexuális kapcsolat kifejezetten ideális a betegség számára.

A tünetek a fertőződést követő 1-21 napon belül jelentkeznek, de az esetek többségében ez inkább 7-10 napra korlátozódik. Hasonlóan kezdődik, mint más vírusfertőzések: levertség, láz, fejfájás, izomfájdalom, ami viszont megkülönböztetheti, az a nyirokcsomó-duzzanat. Ezek után jönnek pár napon belül a kiütések szerte a testen – ez differenciál-diagnosztikai szempontból lehet lényeges a szakértő szerint. A bőrkiütések száma a néhánytól a több tízig, vagy akár százig is terjedhet. Két-három napon belül pörkösödnek, illetve gyógyulnak. A nemzetközi adatok alapján ezek teljes gyógyulásáig áll fenn a betegnél a fertőzőképesség is – tette hozzá.

Az Országos Népegészségügyi Intézet Mikrobiológiai Referencia Laboratóriumi Főosztályának biológusa szerint a betegség megállításának egyik legfőbb módja az elővigyázatosság: ha valaki hasonló tüneteket tapasztal egy másik emberen, akkor kerülje a szoros kontaktust, ha pedig utólag derül ki a fertőzöttség, mielőbb forduljon orvoshoz. A szakértő kijelentette:

a tünetek mielőbbi felismerése és a megfelelő vizsgálatok elvégzése a legbiztosabb módszer a fertőzési lánc megszakítására.

Déri Dániel arról is beszélt, hogy létezik védőoltás a majomhimlő vírusa ellen, az Országos Népegészségügyi Intézet gyorsított eljárásban meg is kezdte ennek az oltóanyagnak a beszerzését, arról azonban nincs információja, hogy mikor fog beérkezni, illetve kiknek lesz javasolt a felvétele, mennyiben lesz más most a protokoll, mint 2022-ben volt.

A cikk alapjául szolgáló interjút Rozgonyi Ádám készítette.