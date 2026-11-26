A brit közszolgálati médiatársaság szerdán jelentette be, hogy új szereplőgárdával feléleszti a sorozat négy éve abbahagyott gyártását. A forgatás jövőre kezdődik, és az első epizód 2028-ban kerül a képernyőkre.

Az új stáb tagjai közül a BBC egyelőre csak Ramsay-t nevezte meg, a többi szereplő kiléte egyelőre nem ismert.

A Top Gear gyártása 2022 óta szünetel, miután az akkori sorozat egyik műsorvezetője, Andrew Flintoff súlyos sérüléseket szenvedett egy balesetben az egyik epizód forgatása közben.

Gordon Ramsay a műsor újraindulását bejelentő szerda esti nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy „friss energiákat és ambíciókat” kíván meghonosítani az új sorozatban. Hozzátette: szándékai szerint az új Top Gear meglepő, szórakoztató elemekkel tűzdelt műsor lesz, „éppen a megfelelő mennyiségű káosszal kiegészítve”.

A sztárséf elmondta a BBC-nek azt is, hogy gyermekkora óta szenvedélye az autósport, mivel a silverstone-i versenypálya tőszomszédságában nőtt fel, és gyakran mászott át a kerítésen, hogy megnézhesse a futamokat.

A 60 éves Ramsay autós szenvedélyét tükrözi az is, hogy komoly gyűjteménye van nagy értékű járművekből: kollekciójában Aston Martinok, Ferrarik, Porschék, Land Roverek és McLarenek is megtalálhatók.

A Top Gear 1977-ben indult, és világsikere a 2000-es években teljesedett ki, amikor Jeremy Clarkson, Richard Hammond és James May volt a sorozat három frontembere.

Clarksont azonban – aki 2002-től vezette és tette globális bombasikerré a könnyed hangvételű, pergő ritmusú autós műsort – 2015-ben menesztette a BBC, miután a műsorvezető egy elmérgesedett vita végén orrba vágta Oisin Tymon akkori producert, aki kórházi ellátásra szorult. Clarkson állítólag azon dühödött fel, hogy egy hosszú forgatási nap után a stábot nem várta meleg étel a szállodában.

Clarkson nélkül nem vállalta a folytatást James May és Richard Hammond sem, így a későbbi epizódok a gyártás négy évvel ezelőtti felfüggesztéséig változó összetételű stábokkal készültek. A szereplők között volt egy ideig Matt LeBlanc, a hatalmas sikerű egykori amerikai tévés vígjátéksorozat, a Jóbarátok (Friends) egyik sztárja.

Clarkson menesztése Nagy-Britanniában és világszerte is komoly vihart kavart, mivel a műsort fénykorában – a BBC saját statisztikái szerint - gyakorlatilag a világ összes országában sugározták és hetente 350 millióan nézték. Forgalmazása a BBC-nek becslések szerint évi 50 millió font (csaknem 23 milliárd forint) bevételt hozott.