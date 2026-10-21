Fordulat, Zelenszkij most hálás az Egyesült Államoknak

Ukrajna hálás, hogy az Egyesült Államok helyreállította az orosz ballisztikusrakéta-támadásokra figyelmeztető korai riasztási rendszert, illetve az ezzel kapcsolatos hírszerzési információk megosztását – jelentette ki kedden Volodimir Zelenszkij ukrán elnök oslói sajtótájékoztatóján. Donald Trump amerikai elnök az Oroszországgal vívott háború rendezésére szólította fel Ukrajnát.
Zelenszkij hangoztatta, hogy Ukrajna nem veszíti el a háborút, de embereit igen. Hozzátette, hogy a kijevi vezetés elkötelezett a béke mellett. Kifejezte abbéli reményét, hogy egy háromoldalú (amerikai-orosz-ukrán) csúcstalálkozó keretében megvitathatják a vezetők a háború lezárásának kulcskérdéseit.
Az ukrán elnök kedden a norvég fővárosban Jonas Gahr Störe norvég miniszterelnökkel, Alexander Stubb finn államfővel, valamint Steve Witkoff amerikai különmegbízottal tárgyalt, Jared Kushner főtárgyaló, az amerikai elnök veje videóösszeköttetésen keresztül kapcsolódott be a megbeszélésekbe. Witkoff szerdán Szentpétervárra utazik tovább, hogy a tárgyalások eredményéről tájékoztassa az orosz felet.
„(Witkoff) találkozni fog az orosz vezetéssel, és véleményt cserélnek erről a találkozóról, valamint azokról a javaslatokról, amelyeken az európai és amerikai kollégák dolgoztak, és esetleg előkészítik a terepet egy vezetői szintű találkozóhoz” – mondta a norvég miniszterelnök, akit az Evropejszkaja Pravda című ukrán hírportál idézett. Störe szerint Norvégiában megvitatták az Ukrajna biztonságával, a háború utáni fejlesztési tervvel, a területi kérdésekkel, a szankciókkal, valamint a háború befejezése utáni európai biztonsági renddel kapcsolatos kérdéseket.
Fel fogják gyorsítani az Európai Unió költségvetési tárgyalásait a több országban kitörő zavargások. Ezt Zalai Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, az Európai Tanszék oktatója mondta az InfoRádió Aréna című műsorában, ahol az új EU-s költségvetésről beszélt.
„Körülbelül másfél” olyan miniszter is volt a vétójoggal rendelkező négy tárcavezető közül, aki az egyezkedés során azt mondta, hogy ezt így nem tudja elfogadni, de végül meg tudtunk egyezni középen – fogalmazott egy esti interjúban Magyar Péter. Az alkotmányozás még ősszel el fog indulni, elkészült az igazságügyminiszter és a belügyminiszter törvényjavaslata, ami keretet fog adni az alkotmányozásnak.
A Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar november 6-án Johannes Brahms két megrendítő művével emlékezik egykori főzeneigazgatójára, a tíz éve elhunyt Kocsis Zoltánra a Müpában. A Vashegyi György vezényletével megvalósuló, megbékélést és reményt sugárzó hangversenyen Pasztircsák Polina és Julian Orlishausen énekli a szólókat.