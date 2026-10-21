Fordulat, Zelenszkij most hálás az Egyesült Államoknak

Zelenszkij hangoztatta, hogy Ukrajna nem veszíti el a háborút, de embereit igen. Hozzátette, hogy a kijevi vezetés elkötelezett a béke mellett. Kifejezte abbéli reményét, hogy egy háromoldalú (amerikai-orosz-ukrán) csúcstalálkozó keretében megvitathatják a vezetők a háború lezárásának kulcskérdéseit.

Az ukrán elnök kedden a norvég fővárosban Jonas Gahr Störe norvég miniszterelnökkel, Alexander Stubb finn államfővel, valamint Steve Witkoff amerikai különmegbízottal tárgyalt, Jared Kushner főtárgyaló, az amerikai elnök veje videóösszeköttetésen keresztül kapcsolódott be a megbeszélésekbe. Witkoff szerdán Szentpétervárra utazik tovább, hogy a tárgyalások eredményéről tájékoztassa az orosz felet.

„(Witkoff) találkozni fog az orosz vezetéssel, és véleményt cserélnek erről a találkozóról, valamint azokról a javaslatokról, amelyeken az európai és amerikai kollégák dolgoztak, és esetleg előkészítik a terepet egy vezetői szintű találkozóhoz” – mondta a norvég miniszterelnök, akit az Evropejszkaja Pravda című ukrán hírportál idézett. Störe szerint Norvégiában megvitatták az Ukrajna biztonságával, a háború utáni fejlesztési tervvel, a területi kérdésekkel, a szankciókkal, valamint a háború befejezése utáni európai biztonsági renddel kapcsolatos kérdéseket.