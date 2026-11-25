A tárcavezető elmondta, hogy erről Orbán Anita magyar külügyminiszterrel is beszélt. Közölte, hogy az ukrán fél konstruktívan áll a kérdéshez. „Miért húznánk az időt azoknak a vállalásoknak a teljesítésével, amelyeket a megfelelő jogi háttér birtokában rövidebb időn belül is meg tudunk valósítani?” – jegyezte meg Szibiha.

A miniszter közölte, hogy a közeljövőben több találkozóra is sor kerül, valamint újraindítják a kétoldalú mechanizmusok és bizottságok munkáját, hogy a felek jobban megértsék egymás álláspontját, és közösen érjenek el kölcsönösen előnyös célokat. „Készen állunk az ilyen párbeszédre és az ilyen lépésekre” – hangsúlyozta.

Azt is kiemelte, hogy a magyar közösség az ukrán társadalom része, ezért Ukrajnának érdeke, hogy a nemzeti kisebbségek jogainak védelme terén az Európai Unió és az Európa Tanács legmagasabb szintű normáit alkalmazza.

Az Ukrinform emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter miniszterelnök jelentős előrelépésről számolt be az ukrán féllel folytatott tárgyalásokon a magyar nemzeti kisebbség ukrajnai nyelvi, kulturális és oktatási jogait érintő kérdésekben.