Kapitány István hozzátette, ha kizárólag a betárolt tartalékokra támaszkodnának, azok az ország gáz igényét 95 téli napon át fedezhetnék.

Egyúttal kiemelte, fontos, hogy nem csak a tartalékokra lehet számítani, a folyamatos import szállítások és a hazai földgáz kitermelés is hozzájárulnak a magyar otthonok és vállalkozások biztonságos energiaellátásához.

Arra is kitért, hogy a kőolaj biztonsági készletét is visszapótolták: október vége óta ismét 90 napnyi import kiváltására elegendő tartalékkal rendelkezik az ország.

Az ellátás biztonsága mellett az energia megfizethetősége is kiemelten fontos számukra, a családok rezsiköltségeit nemzetközi összehasonlításban is alacsony szinten tartják.

Azokra is gondoltak akik fával fűtenek: csökkentették a tűzifa áfáját és megduplázták a szociális tűzifa program keretét – tette hozzá.

Úgy fogalmazott, a kormány célja egyszerű: minden magyar család biztonságban, meleg otthonban tölthesse a telet, megfizethető energiával. Ezért dolgoznak – fogalmazott közösségi oldalán a miniszter, aki egyúttal kijelentette: „Magyarország felkészülten várja a telet”.