A lap szerint a Facebookon fizetett hirdetésként terjesztett videókra olvasóik hívták fel a figyelmet. Vannak olyan hirdetések, amelyeket letiltott a Meta. vagy lejárt a hirdetési időszaka, de két magyar nyelvű hirdetés jelenleg is aktív, mindkettőt november 19-én élesítették. Az egyiket, melyen a volt európai parlamenti képviselő a hólyaggyulladásra ajánl receptet, szerda délig mintegy 7500-an látták, többnyire 65 év fölötti romániai nők – írta a lap.

A cikk szerzője több tucat videót talált, amelyeken Tőkés László a húgyúti fertőzések, az öregkori fülcsengés, cukorbetegség, paraziták ellen ajánl gyógymódokat. A legtöbb ilyen videón a volt püspök a Révay Nagylexikonnal telerakott könyvespolc előtt beszél, másokon a Nemzeti Sport logója látszik az arca mögött, vagy tévéstúdió díszletei képezik a hátteret. Egyes videókban az isteni gondviselésről is szó esik, és olyan is van, amelyikben tegeződik a célközönséggel, és rá nem jellemző szavakat használ – írta a Krónika. A lap hosszan idézte a különböző hirdetések szövegét és számos képernyőmentést is készített a videókról.

A cikk szerint Tőkés Lászlót októberben figyelmeztették először ismerősök arra, hogy csalók visszaélnek a személyiségi jogaival, kétes gyógykészítményeket és gyógymódokat reklámoznak a neve, az arca, és a hangja felhasználásával.

A volt püspök a sajtóirodáján keresztül közölte, hogy semmilyen kereskedelmi tevékenységet nem folytat. Azt is jelezte, hogy „a tettesek felderítése és visszaélésük jogi eszközökkel való megtorlása folyamatban van”, feljelentést azonban nem tett.

Miután a Krónika újságírója által bepillantást nyert a hamis tartalmakba, elmondta: elszörnyülködött a sarlatánságon, amelyet valószínűleg a mesterséges intelligencia felhasználásával tudtak előállítani az ismeretlen tettesek. „Vérlázító, ahogy felhasználják egy becsületes ember imázsát a legaljasabb érdekeik szolgálatára. Ez nem maradhat következmények nélkül. Föltétlenül fellépünk a bajkeverők ellen, a jóhiszemű erdélyi magyarokat megtévesztő tettesekkel szemben” – nyilatkozta a Krónikának Tőkés László. Közölte, hogy tájékozódott a jogi lehetőségekről, és azt a tanácsot kapta, hogy a rendőrségen is tegyen feljelentést, és a Metánál is tegyen panaszt az ismeretlen tettesek ellen. Mindkét lehetőséggel élni készül – tette hozzá.