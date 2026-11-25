Sokan a szolidaritási hozzájárulás rendszerének átfogó reformját várják, ehhez képest kevésnek érzik a változásokat. A hozzájárulás mértéke számos önkormányzat esetében csökkenhet, ráadásul mintegy fél évvel később is kell majd befizetni, ennek ellenére úgy tűnik, hogy a korábbi konfliktusok egy része nem került múlt időbe.

A települések által befizetendő, a növekedett iparűzési adóbevételük után emelkedő szolidaritási hozzájárulás összegét a jövőben nem egy miniszteri rendelet, hanem a Magyar Államkincstár határozza majd meg – mondta Boda Nikoletta, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára az idei költségvetés módosításáról szóló törvénytervezet országgyűlési általános vitájában.

„A számítás pedig a szeptemberi előzetes adatok helyett a lezárt éves beszámolón, tehát tényadatokon alapul majd, és a településeknek ennek következtében november helyett jövő év május végéig kell befizetniük a többletet. És ez nemcsak az önkormányzatoknak egy könnyítés, hanem a magyar embereknek, így az egész társadalomnak is üdvözítő, hiszen az önkormányzatok fél évvel tovább gazdálkodhatnak ezzel a pénzzel, és előre pontosan tudni fogják, mennyit kell fizetniük. Aki tudja, mire számíthat és mennyiből gazdálkodhat, az bátrabban tervez és fejleszt” – fogalmazott.

A szolidaritás nem szűnik meg, a gyarapodó települések továbbra is hozzájárulnak a lemaradó térségek felzárkóztatásához – tette hozzá az államtitkár.

„A különbség az, hogy mindez mostantól nem hatalmi szóval, hanem tisztességes eljárás keretein belül történik. Ez a lényeges különbség a kiszolgáltatottság és a partnerség között. És ezt az irányt követi a jövő évi költségvetés is, tekintettel arra, hogy

átlagosan 15 százalékkal csökkentjük a szolidaritási hozzájárulást.”

Rétvári Bence, a KDNP vezérszónoka arról beszélt, hogy a Tisza Párt a választási kampányban a szolidaritási hozzájárulás eltörlését ígérte.

„Az volt az egyik legszebb gondolat itt a kormánypárti padsorokból, hogy az eddigi szolidaritási hozzájárulás kiszolgáltatottságot eredményezett, de az új, már a Tisza által bevezetett partnerség.

Tehát eddig ugyanaz a hozzájárulás kiszolgáltatottság volt, most partnerség”

– mondta.

Apáti István a Mi Hazánk vezérszónoka szerint az támogatható, hogy a hatóság állapítsa meg a befizetendő összegeket, de az április végén megállapított összegek május végi befizetése a magyar bürokrácia lassúsága miatt nagyon rövid határidőnek tűnik.

A cikk Domanics András összefoglalója alapján készült.