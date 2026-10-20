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Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán államfõt a washingtoni Fehér Házban 2025. október 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Shawn Thew

Trump szerint ideje lenne félreállnia Zelenszkijnek

Infostart / MTI

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök helyett valaki másnak kellene Ukrajna nevében a háború lezárásáról tárgyalnia – mondta Donald Trump újságíróknak nyilatkozva hétfőn.

„Talán itt az ideje, hogy Zelenszkij valaki mást találjon a tárgyalásokra” – fogalmazott az amerikai elnök.

Mint mondta, Washington folytatja a hírszerzési értesülések megosztását a kijevi vezetéssel és fontolóra veszi azt is, hogy fenntartja az Egyesült Államokban tartózkodó ukrán állampolgárok átmeneti védett státuszát.

„Azt szeretném, ha Ukrajna és Oroszország leállítaná ezt az ostoba háborút” – húzta alá.

Arra az újságírói kérdésre felelve, miszerint Zelenszkij szerint Trump a történelem rossz oldalán áll, az amerikai elnök azt mondta:

az ukrán elnök „nem tudja, miről beszél”.

„Zelenszkij egy olyan ember, akinek már régen rendeznie kellett volna ezt a háborút. Amennyiben hallgatott volna rám, akkor már sokkal korábban sokkal jobb megállapodást köthetett volna és életben lenne egymillió ember az ő oldalukon” – fűzte hozzá.

Kitért arra is, hogy nyitott lenne egy háromoldalú találkozóra Hszi Csin-ping kínai és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, a megbeszélések pedig a nukleáris leszerelésre összpontosíthatnának.

„Nukleáris fegyverekről és a nukleáris leszerelésről beszélnénk. Amennyiben Hszi elnök ezt szeretné, akkor én is benne lennék”

– tette hozzá.

A nap folyamán a Kreml közölte, hogy felmerült Putyin, Trump és Hszi háromoldalú találkozójának lehetősége az Ázsiai-csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) novemberi csúcstalálkozóján.

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Kezdőlap    Külföld    Trump szerint ideje lenne félreállnia Zelenszkijnek

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