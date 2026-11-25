Az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte jövő keddre és szerdára is a kormány. Az Országgyűlés honlapján közzétett dokumentumban Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes 8 indítvány megtárgyalását javasolta, köztük a könyvpiac szabályozásával és az állami vagyon védelmével összefüggő egyes törvények módosításáét.

Indokolt esetben feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen a Külügyminisztérium Orbán Viktor utazásainak költségei miatt – közölte a tárca parlamenti államtitkára. Velkey György László a Kossuth rádióban arra hívta fel a figyelmet, hogy a 10 év alatt 327 repülésre elköltött 4,8 milliárd forint miatt a tárca jogászokkal fogja átvizsgálni a dokumentumokat.

Matolcsy György feltételekkel hajlandó megjelenni a parlamentnek a Magyar Nemzeti Bank visszaéléseit feltáró vizsgálóbizottsága előtt – nyilatkozta a volt jegybankelnök ügyvédje a Kossuth rádiónak. Bátki Pál azt mondta, Matolcsy György bizottsági meghallgatása nyilvános lehetne, ha őt oda nem vezetőszáron és bilincsben kísérik. Ellenkező esetben a bv-intézetben válaszol a kérdésekre.

Cáfolta a kaposvári cukorgyár esetleges bezárására vonatkozó információkat a tulajdonos Agrana csoport. Dorogi Árpád, a Cukorrépa Termesztők Országos Szövetségének elnöke a Magyar Hangban megjelent interjúban beszélt arról, hogy a gyár évek óta veszteséges, és megszűnhet a magyarországi cukorgyártás.

Csődvédelmet kért a Szatmári Konzervgyár Kft. – derül ki a Cégközlönyből. A bíróság már kijelölte a vagyonfelügyelőt. A vállalatnak 350 dolgozója van. A gyár legnagyobb finanszírozója a magyar állam.

Érdemi tárgyalásokat sürget a kormánnyal a közszolgálatban dolgozók problémáinak rendezésére a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete. A miniszterelnöknek küldött állásfoglalásukban ütemezett, jogilag garantált megoldást javasolnak a felhalmozódott bér- és létszámproblémákra.

A bérhelyzet is napirenden lesz december 8-án, a kulturális ágazatban dolgozók érdekegyeztető tanácsának első ülésén. A tervek szerint a felek áttekintik az érdekképviseletek álláspontját és javaslatait, valamint a kulturális stratégia irányait.

Civil szervezetek jelentkezését várja január 5-ig az újonnan megalakuló Alapjogi Fórum – közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta azt írta: a közös munka alapvető küldetése a civil szervezetekkel folytatott érdemi szakmai párbeszéd megerősítése.

December 5-ig meghosszabbították a kárenyhítési hozzájárulás befizetési határidejét. Így azok a gazdálkodók is jogosultságot szerezhetnek, akik korábban nem fizettek – közölte az Agrárminisztérium.

Az eddigi negatívról stabilra javította Budapest osztályzati kilátását a Moody's. A hitelminősítő értékelése szerint az áprilisi országgyűlési választások óta javult a város működési környezete, és a kormányváltással lehetőség nyílt a korábbinál konstruktívabb viszony kialakítására a kormány és a főváros között.

Elbocsátaná 65 munkatársát a Főpolgármesteri Hivatal, 36 üres álláshelyet pedig megszüntetnének – derül ki a pénteki közgyűlési ülésre készült javaslatból. A létszámcsökkentés oka, hogy a Fővárosi Önkormányzat a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának javaslatára vállalta, hogy kiadásait az ideihez képest 2027-ben legalább 20 milliárd forinttal csökkenti.

Brüsszelben tárgyal Magyar Péter kormányfő holnap és pénteken az unió következő, 7 éves költségvetéséről, 26 másik tagállam vezetőjével. A miniszterelnök a Facebook-oldalán azt írta, hogy több mint 30 milliárd euró sorsa a tét Magyarország számára.

Ukrajna kész felgyorsítani a magyar nemzeti kisebbség nyelvi, kulturális és oktatási jogainak biztosításáról szóló megállapodások végrehajtását, mivel az ehhez szükséges jogi keretek már rendelkezésre állnak – jelentette ki az ukrán külügyminiszter. Andrij Szibiha közölte, hogy a közeljövőben több találkozó is lesz, valamint újraindítják a kétoldalú mechanizmusok és bizottságok munkáját.

Újabb 15, az orosz hadiipari komplexumhoz kötődő vállalatot vett szankciós listára az Európai Unió. Szigorítják a kettős felhasználású termékekre és a fejlett technológiákra vonatkozó exportkorlátozásokat.

Moszkva számára elfogadhatatlan, hogy külföldi erőket vezényeljenek Ukrajnába – jelentette ki Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő. A nyilatkozat előzménye, hogy a háború lezárásáról folyó amerikai közvetítésű tárgyalásokon egyre nagyobb hangsúlyt kapnak Ukrajna jövőbeli biztonsági garanciái.

Repüléstilalmi övezetet készül létrehozni Lengyelország a keleti határ mentén, miután a múlt héten három, orosz gyártmányúként azonosított robotrepülőgép zuhant le az ország délkeleti részén. A lengyel védelmiminiszter-helyettes közlése szerint a korlátozás legalább 10 kilométer széles sávra terjedne ki.

Mindhárom erdélyi magyar párt támogatja a Székely Nemzeti Tanács petícióját, amely azt kezdeményezi, hogy az 5 megyében található 149 székelyföldi önkormányzat egyetlen közigazgatási régióhoz tartozzon – jelentette be Izsák Balázs, a testület elnöke. Az aláírók azt kérik, hogy a romániai közigazgatási átszervezés előtt az érintett helyi közösségek véleményét is vegyék figyelembe.