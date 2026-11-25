Hosszú hónapok nyomozómunkája előzte meg azt az összehangolt rendőri akciót, amelyet 2026. november 24-én hajtottak végre a rendőrök.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói egy több településen működő, kábítószer-kereskedelemmel foglalkozó bűnözői csoport tevékenységét térképezték fel. A beszerzett adatok szerint a hálózat tagjai Örkény, Táborfalva és Kecskemét térségében terítették az illegális szereket, a nagyobb mennyiségeket beszerző személyektől egészen az utcai értékesítőkig – olvasható a police.hu cikkében.

A nyomozás során kirajzolódott egy több, kisebb csoportból és önállóan tevékenykedő személyből álló hálózat működése. A feltételezések szerint egyes szereplők a nagyobb mennyiségű kábítószer beszerzését és továbbadását intézték, míg mások a tárolásban és a fogyasztók kiszolgálásában vettek részt.

A nyomozók eddig összesen hat kilogramm kristályt foglaltak le.

A nyomozati munka eredményeként 2026. november 24-én elérkezett az összehangolt akció ideje. A rendőrök egyszerre, több helyszínen jelentek meg: Örkényen, Kecskeméten több címen, valamint Hernádon, Lajosmizsén és Táborfalván is kutatást tartottak.

A műveletben a Pest, Bács-Kiskun, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőri egységek munkatársai, a Készenléti Rendőrség, valamint a Terrorelhárítási Központ vettek részt. Az akcióban a Kecskeméti Járási Ügyészség munkatársai is közreműködtek.

A rajtaütések során több gyanúsítottat elfogtak és olyan személyeket is előállítottak, akik a feltételezések szerint a kábítószer terjesztésében vagy fogyasztásában érintettek. Az egyik helyszínen például három olyan embert találtak a rendőrök, akik elmondásuk szerint az ott lakó nő által értékesített kábítószert adták át a vásárlóknak.

Egy másik helyszín pincéjében három fogyasztóra bukkantak, egyiküket ráadásul egy korábbi bűncselekmény miatt körözte a hatóság.

A rendőri intézkedések során

két személygépkocsit, két fegyvernek látszó tárgyat, készpénzt, mobiltelefonokat, számítógépeket, tabletet, szórakoztatóelektronikai eszközöket, ékszereket és kábítószergyanús anyagokat is lefoglaltak.

A nagyszabású művelet mérlege: a rendőrök 12 helyszínen tartottak kutatást, 22 embert állítottak elő, közülük tízet őrizetbe vettek. Két személlyel szemben már korábban elfogatóparancs volt érvényben, egy további körözöttet pedig az akció napján sikerült elfogniuk.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanúja miatt folytatja az eljárást.