A teszt során a SpaceX műholdjai a One Albania számára engedélyezett rádiófrekvenciákon létesítenek közvetlen kapcsolatot a kompatibilis mobileszközökkel. A frekvenciákat a mobilszolgáltató bocsátja rendelkezésre, így a műholdas kapcsolat integrálható a vállalat mobilhálózatába – olvasható a 4iG Csoport sajtóközleményében.

Mint írják, a D2D-technológiával a kompatibilis mobiltelefonok külön műholdas eszköz nélkül kapcsolódhatnak közvetlenül a műholdakhoz. A műholdas kapcsolat kiegészíti a meglévő mobilhálózatot, növeli annak ellenálló képességét, és a földfelszíni bázisállomások lefedettségi területén túl is lehetővé teszi a kommunikációt. Ez különösen a távoli vidéki térségekben, a hegyvidékeken és azokon a turisztikai célpontokon jelenthet előnyt, ahol a földi mobilhálózat lefedettsége korlátozott vagy hiányzik.

„A Nyugat-Balkánon első szolgáltatóként kaptunk engedélyt ennek a technológiának a tesztelésére. Ez lehetőséget ad arra, hogy megvizsgáljuk, miképp feleltethetők meg a jövő távközlési megoldásai ügyfeleink igényeinek. A projekt fontos eleme, hogy a One Albania biztosítja a kompatibilis mobileszközök és a SpaceX műholdjai közötti közvetlen kapcsolathoz szükséges rádiófrekvenciákat. A D2D a hagyományos mobilhálózat lefedettségén túl is lehetővé teheti a kommunikációt, különösen a nehezebben elérhető térségekben, valamint növeli hálózatunk ellenálló képességét” – mondta Kútvölgyi Barna, a One Albania vezérigazgatója.

Az albániai tesztengedély előzménye, hogy a 4iG Csoport szeptemberben Európában elsőként írt alá megállapodást a SpaceX-szel a Starlink Mobile és a Sovereign Solutions bevezetéséről. A földfelszíni mobilhálózatok és a műholdas technológia összekapcsolása új lehetőségeket teremt a távközlési és az űripari szereplők együttműködésére – zárul a közlemény.