A tájékoztatás szerint ez idő alatt nem lesz lehetőség többek között a villanyóraállás online rögzítésére, a számlák bankkártyás befizetésére, a villanyórák éves fényképes leolvasására, valamint a távmérési adatok megtekintésére sem, és az átállás a műszaki ügyek intézését is érinti. December 11-én a személyes és telefonos ügyfélszolgálaton is korlátozott lesz az ügyintézés.

A közlemény szerint azok az ügyfelek, akiknek diktálási időszaka az átállás időszakára esik, december 10-én délután 3 óráig, majd hétfőn tudják rögzíteni villanyóraállásukat az online ügyfélszolgálaton vagy az MVM Next appban. A telefonos automata rendszerben a diktálás folyamatosan biztosított marad.

Az előre fizetős villanyórát használó ügyfeleknek felhívták a figyelmét arra, hogy időben, december 10-én délután 3 óráig gondoskodjanak mérőik megfelelő feltöltéséről, mivel az átállás idején sem a megszokott online és telefonos feltöltés, sem a feltöltőpontokon történő kódvásárlás nem lehetséges.

December 13-án, vasárnap néhány órán át a földgázügyintézés sem lesz elérhető az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next appban, de ezen kívül a földgázügyintézést nem érinti a beavatkozás.

A rendszerátállítás részleteiről az mvmnext.hu/aram/rendszeratallas oldalon olvasható folyamatosan frissülő tájékoztatás – ismertette az MVM Csoport.