A Foxpost a korábbinál nagyobb karácsonyi csomagforgalomra készül, becslése szerint az ünnepi forgalom a heti 7 millió küldemény fölé emelkedhet a magyar piacon, megközelítve az éves átlagos heti forgalom kétszeresét – közölte a csomagszállító cég szerdán.

Kiemelték: bővített kapacitással, és az automaták gyakoribb ürítésével készülnek az ünnepi csomaghullámra.

A gyorsabb kézbesítés érdekében arra kérik az ügyfeleket, hogy időben rendeljenek és adjanak fel csomagokat, gondosan csomagoljanak, az automatákba érkező küldeményeket pedig mielőbb vegyék át.

A tájékoztatás szerint társaság extra átvételi lehetőséget alakít ki Budapest leginkább terhelt térségeiben. A telített automatákba be nem férő csomagokat ideiglenes, személyes átvevőpontokon három napig lehet átvenni. Az érintettek külön értesítést kapnak az extra átvétel helyéről és feltételeiről. Akinek ez nem megfelelő, később az eredetileg kiválasztott automatában is átveheti a küldeményét a felszabaduló helyek függvényében.

A Foxpost a karácsony előtti kézbesítést belföldön a legkésőbb december 18-án, pénteken feladott csomagok esetén vállalja. A Packeta Group hálózatán keresztül Csehországba, Romániába és Szlovákiába küldött küldeményeket karácsony előtti kézbesítéshez legkésőbb december 17-én, csütörtökön kell átadni a vállalatnak – írták a közleményben.

A Foxpost Magyarország egyik vezető csomagautomata szolgáltatója, a Packeta Group tagja. A 2014-ben, startupként indult magyar vállalkozás országos hálózatában több ezer csomagautomata található.