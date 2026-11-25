„Politikai bosszú, a politikai leszámolás törvényjavaslata. Ezt nem én mondom, érintettként, hiszen a sportvezetői feladataim mellett másodállásban politikus vagyok, hanem ezt maga a miniszterelnök, Magyar Péter mondta szeptember közepén egy kormányinfón, amikor ennek a kormányzati elképzelésnek a megfogalmazását bejelentette. Akkor úgy fogalmazott, hogy »az a határozott politikai szándékunk, hogy Kubatov Gábor, Szijjártó Péter és Deutsch Tamás soha többet ne lehessen Magyarországon sportvezető«” – mondta az InfoRádióban Deutsch Tamás, miután az Országgyűlés kedden elfogadta azt a törvénymódosítást, amely korlátozza a politikusok szerepvállalását a sportszervezetek vezetésében.

Az európai parlamenti képviselő úgy látja, hogy a politikát és a sportot már eddig is megfelelően szétválasztotta a magyar jogrendszer azokon a területeken, ahol erre szükség van, de szerinte egyrészt a politika részéről törődés és támogatás kell a sport felé, másrészt pedig a politikának tiszteletben kell tartania a sport szabadságát, a sportszervezetek autonómiáját, azt az elvitathatatlan jogukat, hogy mindegyik sportszervezet, sportegyesület, sportági szakszövetség a maga szabad döntése alapján választja meg a vezetőit.

„És ha ismert üzletembert akar megválasztani, akkor legyen ehhez joga, ha ismert tudóst, művészt vagy más közéleti szereplőt, akkor legyen ehhez joga, hogyha ismert politikust akar megválasztani, akkor pedig legyen ehhez joga. Nem vitathatja el a politika, a tiszás kétharmad, hogy ennek a józan döntésnek a meghozatalához szükséges bölcsesség, illetve jog is megvan mindegyik magyar sportszervezetben. Úgyhogy

ez egy nagyon rossz üzenettel bíró törvényjavaslat, a politikai bosszút viszi bele a sportba.

Látszólag úgy tűnik, hogy Kubatov Gábort vagy Szijjártó Pétert, vagy engem támadnak, de a támadás célpontja valójában a magyar sportközösségek szabadsága, hiszen ezzel a törvénnyel elveszik a sportközösségeknek azt a szabad döntését, ami egyébként érinthetetlen. Úgyhogy én a leghatározottabban elutasítom ezt a kormányzati politikai szándékot” – fogalmazott.

Deutsch Tamás biztos benne, hogy ez a „bosszútörvény” így vagy úgy, de az Alkotmánybíróság elé fog kerülni. Szerinte helyesen járna el a köztársasági elnök, hogyha – élve az alkotmányos jogával, kiállva a civil szervezetek, a magyar sportegyesületek szabadsága, autonómiája mellett, szót emelve a visszamenőleges hatályú, személyre szabott jogalkotási szándékkal szemben – előzetes alkotmányossági normakontrollra küldené a parlamenti többség által már elfogadott törvényt.

„De ha ezt nem teszi meg a köztársasági elnök, ami szerintem nagyon helytelen döntés lenne a részéről, akkor más úton-módon, a magyar jogrendszer által lehetővé tett úgynevezett utólagos alkotmánybírósági normakontrollal biztos, hogy az Alkotmánybíróság elé fog kerülni” – jelentette ki.

Deutsch Tamás MTK-elnökként, Szijjártó Péter a Budapest Honvéd elnökeként, Kubatov Gábor a Ferencváros elnökeként került hasonló cipőbe. Azzal kapcsolatban, hogy egyeztetnek-e, azt mondta, hogy őket személyükben támadják, de valójában a támadás igazi célpontja a magyar sportszervezetek, a magyar sportközösségek szabadsága.

„A támadás a Magyar Vívószövetség elleni támadás, a Magyar Sakkszövetség elleni támadás, a Ferencváros, a Honvéd vagy az MTK sportcsaládja elleni támadás, a Magyar Golf Szövetség elleni támadás – napestig tudnám sorolni azokat a sportszervezeteket, sportági szakszövetségeket és sportegyesületeket, amelyeknek a vezetőségében a törvény által érintettek vannak, de ez nem róluk szól.

Én szolgálni akarom a magyar sportot. Engem nem érdekeltek, és most sem érdekelnek a pozíciók. Engem semmilyen módon nem tud eltiltani semmilyen hatalom attól, hogy segítsem, szolgáljam, támogassam a magyar sportot.

Azt nem engedem semmilyen körülmények között sem, hogy egyetlen egy magyar sportegyesületet is így támadjanak – lévén a Sportegyesületek Országos Szövetségének is az elnöke vagyok –, de azt különösen nem engedem, hogy a szívemnek legkedvesebb sportközösséget, az MTK sportcsaládját bárki kívülről támadja. Egyébként annak rendje és módja szerint eddig is kapcsolatban voltunk egymással, és ezt követően is kapcsolatban leszünk. Közös fellépésre van szükség, mert közösen tettünk a saját sportközösségeink gyarapodása érdekében, most közösen kell tennünk a saját sportközösségeink szabadságának a megvédése érdekében” – mondta.

A saját jogász szakmai meggyőződése szerint ennek a törvényjavaslatnak „a sportvezetői, személyi, tilalmi rezsimre vonatkozó minden rendelkezése élesen szembemegy az alkotmányossággal”, tehát az alkotmánybíróság elkaszálja majd ezt a törvényt.

Lát azonban egy másik kockázatot is – tette hozzá. Szerinte május óta egy olyan kormány van hivatalban Magyarországon, amelyik úgy gondolja, hogy a választáson kapott valóban nagy felhatalmazása az korlátlan felhatalmazás, és hogy a jogi szabályok nem korlátozzák a hatalomgyakorlását.

„Ez egy rossz elgondolás, mert a jogszabályok korlátját adják a hatalomgyakorlásnak. De egy biztos:

a nemzetközi sportszervezetek szabályai gátat szabnak az olyan hatalmi törekvéseknek, mint amilyen ez a bosszútörvény.

Nem engedik a nemzetközi sportszervezetek, hogy a sportági szakszövetségek, sportegyesületek szabadságába, autonómiájába egy adott ország politikai hatalma jogszabályalkotáson keresztül durván beavatkozzon. Nem is volt ilyenre példa Magyarországon 1989 óta, mert 1989-ben például már szabadon választhatott sok évtizednyi kommunista diktatúra után elnököt a Magyar Olimpiai Bizottság, és szabadon választhattak végre elnököket a sportági szakszövetségek. 1989 óta volt konzervatív, volt posztkommunista, volt patrióta, volt liberális-szocialista koalíciós kormány Magyarországon, de senki nem intézett hatalmi támadást a sportközösségek szabadsága ellen. Most viszont ez történik, ez biztos, hogy olyan jelenség, amit soha sehol a világon nem hagynak a nemzetközi sportszervezetek szó nélkül, és ez sajnos büntetést jelent. Azt jelentheti, hogy magyar sportolók, magyar válogatottak nemzetközi versenyeken emiatt a politikai beavatkozás miatt akár nem indulhatnak. Számtalan példát tudok mondani a világban, még európai országokat illetően is, ahol ilyen döntések születtek. Ezért is illő lenne a józan belátás” – fejtette ki.

Deutsch Tamás MTK-elnöki mandátuma 2030-ig szól, európai parlamenti képviselői mandátuma pedig 2029-ig, de nincs választása, és, mint mondta, ez a „politikai bosszútörvény” már a címében is hazudik, mert nem összeférhetetlenségi szabályt állapít meg. Egy összeférhetetlenségi szabályozás azt mondja ki, hogy valaki A és B pozíciót is egyszerre betölti, de összeférhetetlennek minősíti ezt, és döntési kényszer elé állítja az érintettet, hogy nem folytathatja tovább, válasszon az A és B között.

„De itt nincs választási lehetősége egyetlen érintettnek sem.

Ha én úgy döntök, hogy annak rendje és módja szerint kétmilliónyi magyar választópolgár bizalmából 2029-ig, amíg a mandátumom szól, folytatom az európai parlamenti képviselői tevékenységemet, akkor nem lehetek a továbbiakban a törvény rendelkezése alapján Magyarországon sportegyesületi vezető. De ha úgy döntenék a törvény kihirdetését követő 45. napot követően, amikor majd a törvény hatályba lép, hogy én az MTK-elnöki pozíciót választom, és ezért lemondok az európai parlamenti képviselőségemről, akkor sem maradhatnék MTK-elnök, mert a szabály azt mondja, hogy egy európai parlamenti képviselő a mandátumának a megszűnését követő négy évig nem tölthet be sportegyesületi vezetői pozíciót. Tehát ez nem egy összeférhetetlenségi szabály, hanem minden körülmények között minden érintettet, Kubatov Gábort is, meg Szijjártó Pétert is, meg engem is, meg Csampa Zsoltot is, minden körülmények között eltilt attól, hogy sportvezetői tisztséget betölthessük” – érvelt a politikus a szabályozás elfogadhatatlansága mellett.

Hozzátette: az MTK történetében volt már olyan, hogy a politikai hatalom ártani akart az egyesületnek, támadták a szervezetet, támadták a vezetőit. De Deutsch Tamás szerint soha nem az a fontos, hogy ki az MTK elnöke vagy a vezetői, mindig az MTK a fontos.

„Én mindvégig, az MTK elnökeként is minden nap így dolgoztam, hogy az egy múló pillanat, hogy az ember az MTK elnöke lehet, nagyon megtisztelő, rendkívül jól esik, fantasztikus érzés a saját sportcsaládom tagjainak a bizalmából a sportcsalád első embereként tevékenykedni. De ami a lényeg, ami a fontos, az az MTK. Ha tetszik,

én mulandó vagyok, az MTK örök. 138 éve működik ez a klub, és biztos, hogy a következő 138 évben is működni fog. Én az MTK-t fogom megvédeni,

és nem fogom engedni, hogy az MTK szabadságát bármilyen módon korlátozza bármilyen politikai hatalom” – zárta szavait az InfoRádióban Deutsch Tamás.

A cikk alapjául szolgáló interjút Pintér Dániel készítette.