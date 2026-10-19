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2026. október 19. hétfő Nándor
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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ausztrál miniszterelnökkel tartott találkozóján New Yorkban 2026. szeptember 23-án. A két vezetõ az ENSZ-közgyûlés 81. ülésszaka csúcsszintû általános vitájának alkalmából tartózkodik a városban.
Nyitókép: MTI/EPA/AAP/Mick Tsikas

Zelenszkij szerint Ukrajna így elveszítheti a háborút

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap kijelentette: országa elveszíti a 2022-ben kezdődött orosz támadással szembeni védekező háborúját, ha az Egyesült Államok Moszkva oldalára áll.

„Ha az Egyesült Államok Oroszország oldalára áll, természetesen nem fogunk győzni” – mondta Zelenszkij az NBC televízió Meet the Press című vasárnapi műsorában. Hangsúlyozta, hogy az Ukrajnának nyújtott jelenlegi amerikai támogatás megvonása „történelmi hiba és hatalmas tragédia” lenne.

Zelenszkij szerint az Oroszország elleni ukrán hadműveleteket érintő korlátozások, köztük főként a Starlink műholdas hálózat használatának korlátozása valójában Putyint segíti. Mint mondta, a korlátozást az amerikai kormányzat „üzenetének” tekintette.

Az NBC műsorában arról is beszámolt, hogy

a ballisztikus rakétákkal kapcsolatos amerikai hírszerzési adatokhoz három napig nem jutottak hozzá, de mostanra a rendszer újra működik.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szombat este visszautasította a vádakat, hogy szándékosan korlátozták volna a műholdas internetet. „A Fehér Házban senki sem adott utasítást arra, hogy lassítsák az internetet, megakadályozva ezzel bizonyos drónok működését” – jelentette ki újságírók előtt. A történtekre nem adott magyarázatot, de közölte, hogy tudomása szerint a szolgáltatás helyreállt.

Rubio cáfolta, hogy Ukrajnának hozzáférése lenne a Starshield nevű katonai internetrendszerhez, és hangsúlyozta, hogy a Starlink és a Starshield két különböző rendszer.

Zelenszkij nem fogalmazott meg kritikát Trumppal szemben, és az amerikai elnököt „stratégiai partnerének” nevezte, de azt is kijelentette, hogy ahhoz viszont nem tud tapsolni, ha valaki Ukrajna ellen fordul.

Trumpnak arra a megjegyzésére, hogy jobban tudna tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, mint vele, az ukrán elnök azzal válaszolt, hogy ő inkább választ olyan partnereket, akik nyitottak és egyenesek, mint olyanokat, akik gyilkosok – utalt Putyinra –, még ha mosolyognak is. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy Trump hamarosan változtatni fog a Putyinnal kapcsolatos álláspontján.

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Kezdőlap    Külföld    Zelenszkij szerint Ukrajna így elveszítheti a háborút

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