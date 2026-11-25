Részletezték, a gyanú szerint a JYSK Kft. 2025 januárjától alkalmazott akciótartási gyakorlatában olyan rendszerszintű sajátosságok azonosíthatók, amelyek aggályokat vethetnek fel. Valószínűsíthetően a vállalkozás jelentős számú termékét értékesíti rendszeresen hosszabb ideig akciós időszakban, mint normál árazás mellett, valamint ellentmondásos az akciós újságokban szereplő egyes termékekre a kedvezmények időtartamára vonatkozó tájékoztatás. A feltüntetett akciós időszakok egyes esetekben eltérnek a vállalkozás honlapján közzétett információktól, ami a fogyasztók számára nehezítheti a kedvezmények feltételeinek áttekintését.

A GVH felhívja a vállalkozások figyelmét arra, hogy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósíthatnak meg akkor, ha egyazon termék, vagy termékcsoport esetében túl hosszú az akciós időszak, vagy kisebb kihagyásokkal gyakran ismétlődik.

A versenyfelügyeleti eljárás indítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható – írták a közleményben.