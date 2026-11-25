A Nemzetközi Vívó Szövetség budapesti konferenciájának gálavacsoráján az elmúlt idény legjobbjait díjazták a Millenáris Parkban. A sportági Hírességek Csarnokába a nyáron beválasztott három új tag közül az egyik, a hétszeres olimpikon tőröző Mohamed Aida, aki több mint három évtizeden át versenyzett a világ közvetlen élvonalában.

„Amikor megtudtam, hogy a Hírességek Csarnokába bekerültem, bevallom, megkönnyeztem. Ez egy csodálatos díj, az egyik legjelentősebb, amit valaha kaptam” – mondta az InfoRádióban a világbajnoki ezüstérmes tőröző. Mohamed Aida karrierje több mint három évtizeden át tartott, magyar rekorder, hiszen összesen hétszer szerepelt az olimpián.

Legfontosabb élményként a válogatott csapatban szerzett pillanatokat említi. „Amikor bekerültem fiatalon a csapatba, majd később, rutinosabb versenyzőként teljesen más tapasztalatokat gyűjtöttem. A csapattársakkal sok örömben, és bánatban volt részünk. Együtt tudtunk sírni és nevetni. A kitartás és a kemény munka, ami meghozta a munka gyümölcsét, ennek tulajdonítom a díjakat és a sikereket” – árulta el.

Solti Antal, a megújító

Azt, hogy ilyen hosszú karriert futott be elsősorban a családjának és edzőjének köszönheti. „Solti Antal egészen kisgyerekkoromtól mindig meg tudott újítani. A személyiségének köszönhető, hogy

apaszerepben is fel tudtam rá nézni”

– hálálkodott a tőrvívó.

A vívás megtanította arra, hogyan lépjen túl a nehézségeken, hogyan vegye az akadályokat, és a kudarcot is az életben.

„Sajnos édesanyám tavaly elment, ez megnehezítette, hogy a páston sűrűbben jelenjek meg. Az elmúlt időben a lányaimat viszem vívni az egyesületükbe, és akkor adok egy-egy iskolát nekik, és akkor már a következő percben kötök is be a vívóteremben. Sajnos nemrég a kisebbik lányom eltörte a lábát, ezért most mellette voltam szinte éjjel-nappal. Várom, hogy meggyógyuljon, kerüljön vissza a sportba, és akkor biztos, hogy újra felbukkanok a páston” – mesélte Mohamed Aida.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette.