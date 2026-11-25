A politikus szerdán Facebook-oldalán tudatta, hogy Szolnok elvesztett 1,44 milliárd forint fejlesztési forrást, mert a Szolnoki Ipari Park Kft. pályázata már a beadáskor sem felelt meg a felhívás egyik alapfeltételének.

Az Ipari Park Kft. november 4-én elállt a támogatási szerződéstől, a már elköltött 8,1 millió forintot nem lehet elszámolni, az 1,44 milliárd forint pedig visszakerül a központi költségvetésbe – tette hozzá.

Tóth Áron közölte: feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a Szolnoki Járási Ügyészségen, azt kérve, vizsgálja meg, felmerül-e hűtlen vagy hanyag kezelés gyanúja és kit terhel a felelősség.

Szolnok önkormányzata az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményben azt írta, hogy a Szolnoki Ipari Park fejlesztési pályázatának ügyében a tények teljes körű tisztázása szükséges. A település kiemelten fontosnak tartja a közpénzek átlátható, felelős és szabályszerű felhasználását – közölték.

A beruhazas.gov.hu oldalon megtalálhatók az alpolgármester által, a Facebook-oldalára feltöltött videóban említett pályázat részletei. A projekt elsődleges célja a Szolnoki Ipari Park Kft. tulajdonában álló ingatlanokon két új raktárépület – egy 1200 négyzetméteres és egy 1440 négyzetméteres – megvalósítása volna.

Mindkét létesítményhez tervezték parkolók, valamint szociális és irodai blokkok kialakítását. A fejlesztési terv két targonca beszerzését is tartalmazta. A projekt kezdete 2025. szeptember 1., tervezett befejezés pedig 2029. február 28. volt.