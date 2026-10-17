"A Központ csapatcsoportosítás csapatai felszabadították Dobropillja várost, amely az ellenség egyik legfontosabb védelmi csomópontja volt a dnyepropetrovszki irányban" - mondta a tábornok, aki szerint jelenleg az ukrán erők elrejtőzött maradványainak felkutatása és megsemmisítése folyik.

Geraszimov szerint az orosz fegyveres erők szeptember 1-jétől 92 települést és több mint 1800 négyzetkilométernyi területet foglaltak el. Közölte, hogy az orosz erőfeszítések elsősorban a Donyec-medence feletti teljes ellenőrzés megteremtésére irányulnak, ahol az említett időszakban 23 települést és mintegy 500 négyzetkilométernyi területet foglaltak el.

Gerassimov- Einnahme von Dobropillja Wie bei Pokrowsk wird die Stadt von Minen geräumt und eine Sicherheitszone eingerichtet ist. Danach kann man weiter vorrücken. Für die ukrainischen Streitkräfte erschwert der Verlust von Dobropillja die Verteidigung erheblich https://t.co/8krpqDpaiu — Liane (@liane3974) October 16, 2026

"Folyamatosan dolgozunk a légvédelem tökéletesítésén, megerősítjük a légvédelmi vonalakat és a legfontosabb objektumok védelmét, valamint operatív módon bevezetjük az új, hatékony eszközöket a pilóta nélküli légijárművek és a szárnyas rakéták felderítésére és megsemmisítésére" - hangoztatta Geraszimov, aki szerint az orosz légvédelem a támadások felerősödése ellenére mindennap megsemmisíti az ukrán csapásmérő drónok 98 százalékát.

Putyin célként nevezte meg a határmenti orosz területek jövőbeni "abszolút biztonságának" szavatolását. Kijelentette, hogy az Ukrajna területén - Dnyipropetrovszk, Harkiv és Szumi megyében - létrehozott "biztonsági övezetek" nem képezik majd a lehetséges béketárgyalások tárgyát. Az elnöknek azt is jelentették, hogy a harkivi régióban ennek az övezetnek a mélysége elérte a 30 kilométert.

Wladimir Putin bezeichnete die Befreiung der Stadt Dobropolja als ein bedeutendes Ereignis, das den Weg zu den Grenzen der DVR (Donezk Volksrepublik) ebnet. https://t.co/gqCSRSCuNB — RUSSNiUS ?? (@vladi2726) October 16, 2026

"Teljesen lezárult a Harkiv megye északkeleti részén bekerített, kétezer fős ellenséges csoport megsemmisítése" - mondta Geraszimov.

A tábornok elmondta, hogy

Zaporizzsja megyében harcok folynak Orihiv birtoklásáért, és az orosz fegyveres erők előőrsének csoportjai öt kilométerre megközelítették Zaporizzsja város déli peremét.

Putyin kijelentette, hogy az év eleje óta mintegy 6500 négyzetkilométernyi terület került orosz ellenőrzés alá, és hogy a "Donyecki Népköztársaság" területének alig több mint 10 százaléka, valamint Zaporizzsja megyének 16,5 százalék maradt ukrán kézen, a "Luhanszki Népköztársaság" területe pedig teljes egészében orosz felügyelet alatt áll.