Azt írták: a 13-as autóbusz nem jár a Diósd, Búzavirág utca és a Petőfi Sándor utca között.

A 22-es autóbusz nem közlekedik a Budakeszi, Tesco áruház és a Kuruclesi út között, a 22A autóbusz Budakeszi, Dózsa György tér és a Kuruclesi út között, a 222-es autóbusz pedig Budakeszi, Honfoglalás sétány és a Kuruclesi út között.

A 110-es és a 112-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti az Apor Vilmos tér és a Thomán István utca közötti megállókat.

A 128-as busz rövidített útvonalon jár, nem érinti a Regőczi István tér és a Hadik András utca közötti megállókat.

A 129-es autóbuszt szintén elterelik, az nem érinti a Szerb Antal utca és az Akadémia közötti megállókat, a 137-es busz pedig a Máramaros út és a Körtvélyes utca közötti megállókat.

A 155-ös autóbusz kihagyja a Fácános tér és a Dániel út közötti megállókat,

A 219-es autóbusz pedig a Saroglya utca és a Cserszömörce utca között nem közlekedik.