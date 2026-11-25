Azt írták: a német gyártmányú, SC250 típusú második világháborús légibombát a tűzszerészbúvárok emelték ki a tóból.

Hozzátették: a víz alatti munka legnagyobb nehézségét a látótávolság teljes hiánya jelentette, ezért a búvárok kizárólag tapintás útján tudták azonosítani a robbanótestet, és a műveletet is ilyen körülmények között kellett végrehajtaniuk. A bomba elektromos gyújtószerkezettel rendelkezett, energiaforrása azonban már lemerült, így a gyújtószerkezet működésképtelen állapotban volt.

Közölték azt is, hogy mivel a bomba a parttól távolabb, ugyanakkor sekély vízben helyezkedett el, a feladat végrehajtásához a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság speciális kétéltű járművét vették igénybe.

A kiemelt, 250 kilogrammos légibombát a tűzszerészek a központi gyűjtőhelyre szállították, ahol később megsemmisítik.