Véget ért a béketárgyalás, a Kreml bejelentést tett

Dimitrij Peszkov, a Kreml szóvivője bejelentette: véget ért az orosz-amerikai béketárgyalás, Moszkva áttekint a nyugati békejavaslatokat és dönteni fog – írja a Portfolio.

A szóvivő az orosz sajtónak úgy fogalmazott:

Oroszország köszönettel átvette a Witkoff-csapat által előterjesztett békejavaslatokat, most „kielemzi” őket az orosz vezetés, később várható róluk döntés.

„Steve Witkoff hozott pár új javaslatot, főleg az oslói találkozóról, ahol Zelenszkij és európai országok is részt vettek. Természetesen a javaslatokat áttekinti az elnök, aztán meglátjuk, mi lesz” – mondta Dimitrij Peszkov.

A Kreml szóvivője arra is kitért, hogy Moszkva „elvi síkon” készen áll rá, hogy Egyesült Államokkal és Kínával tárgyaljon akár az ukrajnai békéről, akár a nukleáris fegyverek korlátozásáról. Arra is kitért, hogy a Kreml nem tartja megfelelőnek az „új jaltai konferencia” elnevezés használatát a tervezett szuperhatalmi találkozó kapcsán.