ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.37
usd:
325.36
bux:
143759.81
2026. október 21. szerda Orsolya
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Cathedral Square, aka Sobornaya Square, is the central square of the Moscow Kremlin, a historic fortified complex at the heart of Moscow, overlooking the Moskva River. It is the best known of Russian citadels and includes five palaces, four cathedrals, and the enclosing Kremlin Wall with Kremlin towers. The complex serves as the official residence of the President of the Russian Federation. View of the Moscow International Business Center (aka Moskve-City) behind, on the left. Soltan FrĂŠdĂŠric/Getty Images
Nyitókép: Soltan Frédéric/Getty Images

Véget ért a béketárgyalás, a Kreml bejelentést tett

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Oroszország és az Egyesült Államok tárgyalt az ukrajnai háború lezárásáról, a folytatással kapcsolatban a Kreml szóvivője tett bejelentést.

Dimitrij Peszkov, a Kreml szóvivője bejelentette: véget ért az orosz-amerikai béketárgyalás, Moszkva áttekint a nyugati békejavaslatokat és dönteni fog – írja a Portfolio.

A szóvivő az orosz sajtónak úgy fogalmazott:

Oroszország köszönettel átvette a Witkoff-csapat által előterjesztett békejavaslatokat, most „kielemzi” őket az orosz vezetés, később várható róluk döntés.

„Steve Witkoff hozott pár új javaslatot, főleg az oslói találkozóról, ahol Zelenszkij és európai országok is részt vettek. Természetesen a javaslatokat áttekinti az elnök, aztán meglátjuk, mi lesz” – mondta Dimitrij Peszkov.

A Kreml szóvivője arra is kitért, hogy Moszkva „elvi síkon” készen áll rá, hogy Egyesült Államokkal és Kínával tárgyaljon akár az ukrajnai békéről, akár a nukleáris fegyverek korlátozásáról. Arra is kitért, hogy a Kreml nem tartja megfelelőnek az „új jaltai konferencia” elnevezés használatát a tervezett szuperhatalmi találkozó kapcsán.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Véget ért a béketárgyalás, a Kreml bejelentést tett

oroszország

egyesült államok

kreml

bejelentés

béketárgyalás

dimitrij peszkov

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Az MNB-ügyet vizsgáló bizottság elnöke sem tudott a Matolcsy György elleni intézkedésekről

Az MNB-ügyet vizsgáló bizottság elnöke sem tudott a Matolcsy György elleni intézkedésekről

A Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság továbbra is számít a szerdán őrizetbe vett Matolcsy György volt jegybankelnök testület előtti megjelenésére.
 

Őrizetbe vették Matolcsy György volt jegybankelnököt

Panaszt tett Matolcsy György ügyvédje, aki beszélt a házkutatásról is

MNB-ügy – Magasabb sebességi fokozatra kapcsol az ügyészség

„Az emberek látni akarják az elszámoltatást” – amerikai hírügynökségnek adott interjút Magyar Péter

Havasi Bertalan: elvárjuk, hogy politikai nyomás nélkül folyjon az eljárás MNB-ügyben

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)

A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat. Ezzel a pénzintézet bármikor és bárhol elérhetővé teszi az egyik leginkább népszerű öngondoskodási formát és annak előnyeit.
VIDEÓ
Miért áll napok óta lángokban Franciaország? Szűcs Anita, Inforádió, Aréna
2000 milliárd euró a tét: vétó lesz vagy megegyezés? Zalai Csaba, Inforádió, Aréna
Lehet-e morális fenntartása a mesterséges intelligenciának? Keleti Arthur, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.21. szerda, 18:00
Baán László
a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Razziáztak Orbán Viktor uniós pártszövetségeseinél

Razziáztak Orbán Viktor uniós pártszövetségeseinél

Az Európai Ügyészség razziát tartott a Patrióták Európáért (PfE) európai parlamenti frakció brüsszeli és strasbourgi irodáiban. A hatóságok a 2024-ben megszűnt Identitás és Demokrácia (ID) képviselőcsoporthoz köthető, több mint 4,3 millió eurós feltételezett pénzügyi visszaélés ügyében nyomoznak - szúrta ki a Telex.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Már a repülőjegy-foglalásokon is meglátszik az erőszakhullám: sok turista elkerüli Franciaországot

Már a repülőjegy-foglalásokon is meglátszik az erőszakhullám: sok turista elkerüli Franciaországot

A franciaországi zavargások már az utazási keresletben is éreztethetik a hatásukat.

BBC
Business Sport Travel Science
US citizen Stephen Hubbard freed by Russia as Trump envoy meets Putin

US citizen Stephen Hubbard freed by Russia as Trump envoy meets Putin

The 74-year-old former teacher, who was captured, has been released without any "swap" required, Trump says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 21. 15:34
Ursula von der Leyen: az Oroszországgal szembeni szankciók a háború teljes lezárásáig érvényben maradnak
2026. október 21. 14:34
Megszólalt a Mol a NIS-vásárlás kapcsán, hullámot vetett a tőzsde is
×
×