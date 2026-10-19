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Vlagyimir Putyin orosz elnök a kormány tagjaival tanácskozik a moszkvai Kremlben 2025. július 14-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Mihail Mecel

Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij nélkül tárgyalna Ukrajna jövőjéről

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Az orosz elnök az Egyesült Államokkal és Kínával ülne asztalhoz az ukrajnai háború folytatásának ügyében, de úgy, hogy ebből az ukrán felet kihagyná.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csúcstalálkozón tárgyalna Ukrajna ügyéről amerikai és kínai kollégájával, Donald Trumppal és Hszi Csin-pinggel – írja a The Wall Street Journal cikke nyomán a hvg.hu.

A lapnak nyilatkozó források szerint Vlagyimir Putyin azt javasolja, hogy a háromoldalú tárgyalásokat a Ázsiai-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) éves találkozójának keretében tartsák meg, amelyre november 18-19-én kerül sor a kínai Sencsenben.

Egy orosz forrás szerint az orosz elnök az október 9-i telefonbeszélgetésük alkalmával vetette fel az ötletet amerikai kollégájának – e hívás során egyezett meg a két elnök a dízelmegállapodás részleteiről is.

A Wall Street Journal megkeresésére Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője megerősítette, hogy folynak a tárgyalások egy esetleges találkozóról. „Még nincs egyértelmű megegyezés magáról a találkozóról vagy annak napirendjéről, bár mindhárom fél elismeri, hogy elvileg lehetséges a megrendezése” – mondta a szóvivő. Egy kínai forrás szerint orosz tisztviselők diplomáciai csatornákon keresztül terjesztették elő az ötletet Pekingnek, és a kínai fél jelezte, nem emelne ellene kifogást, ha Donald Trump is csatlakozna.

A lapnak egy magas beosztású amerikai tisztségviselő azt mondta, Donald Trump még nem egyezett bele a találkozóba, az ötletet viszont kedvezően fogadta, ugyanis teljesíteni szeretné a háború lezárására tett kampányígéretét. A lap hozzáteszi: példátlan lenne egy olyan Ukrajnáról szóló csúcstalálkozó, amelyen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem vesz részt.

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Kezdőlap    Külföld    Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij nélkül tárgyalna Ukrajna jövőjéről

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