Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij nélkül tárgyalna Ukrajna jövőjéről

Vlagyimir Putyin orosz elnök csúcstalálkozón tárgyalna Ukrajna ügyéről amerikai és kínai kollégájával, Donald Trumppal és Hszi Csin-pinggel – írja a The Wall Street Journal cikke nyomán a hvg.hu.

A lapnak nyilatkozó források szerint Vlagyimir Putyin azt javasolja, hogy a háromoldalú tárgyalásokat a Ázsiai-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) éves találkozójának keretében tartsák meg, amelyre november 18-19-én kerül sor a kínai Sencsenben.

Egy orosz forrás szerint az orosz elnök az október 9-i telefonbeszélgetésük alkalmával vetette fel az ötletet amerikai kollégájának – e hívás során egyezett meg a két elnök a dízelmegállapodás részleteiről is.

A Wall Street Journal megkeresésére Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője megerősítette, hogy folynak a tárgyalások egy esetleges találkozóról. „Még nincs egyértelmű megegyezés magáról a találkozóról vagy annak napirendjéről, bár mindhárom fél elismeri, hogy elvileg lehetséges a megrendezése” – mondta a szóvivő. Egy kínai forrás szerint orosz tisztviselők diplomáciai csatornákon keresztül terjesztették elő az ötletet Pekingnek, és a kínai fél jelezte, nem emelne ellene kifogást, ha Donald Trump is csatlakozna.

A lapnak egy magas beosztású amerikai tisztségviselő azt mondta, Donald Trump még nem egyezett bele a találkozóba, az ötletet viszont kedvezően fogadta, ugyanis teljesíteni szeretné a háború lezárására tett kampányígéretét. A lap hozzáteszi: példátlan lenne egy olyan Ukrajnáról szóló csúcstalálkozó, amelyen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem vesz részt.