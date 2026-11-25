FK SZABAH–FC BARCELONA 1–4: Simán nyertek a katalánok, már négy góllal is vezettek.Antony Gordon duplázott, Gabriel Jesus és Karim Adeyemi is a kapuba talált. Yamal és Rodri nem is játszott, Raphinha csak negyedórát kapott.

SLAVIA–VILLARREAL 0–1: Az egyetlen gólt Tajon Buchanan szerezte, a 62. percben. A Villarreal így már hatpontos, megszerezte a második győzelmét.

FC BRUGES–LIVERPOOL FC: Mindkét magyar kezd, ellenben Van Dijk, Mac Allister és Ngumoha pihenőt kapott – egyelőre.

LILLE OSC–BAYERN MÜNCHEN: A bajorok négy legjobb csatárából három sérült (Harry Kane, Michael Olise, Szainari), a negyedik, Luis Diaz pedig még nem 90 perces játékos, de a padra leült.

PARIS SAINT-GERMAIN–AS ROMA 0–1: Mario Hermoso közelről a címvédő kapujába passzolt, előnyben a rómaiak.

FC BRUGES–LIVERPOOL FC 0–1: Bradley Barcola labdaszerzése után a BL-ben először csapatkapitány Szoboszlai Dominik kapta a labdát, beadását Alexander Isak a hálóba vágta.

LILLE OSC–BAYERN MÜNCHEN 0–1: Francia légiós gólja a franciák ellen, Dayot Upamecanót ünnepelték a bajorok.

ATLÉTICO MADRID–VIKING 1–0: Norvég légiós gólja a norvégok ellen, Alexander Sörloth a gólszerző.

SAHTAR–FENERBAHCE 0–0: Londonban játszik a két csapat, Vedat Muriqi vette be az ukránok kapuját, de a VAR szabálytalanságot látott.

ATLÉTICO MADRID–VIKING 1–0: Julian Álvarez növelte a csapata előnyét.

PARIS SAINT-GERMAIN–AS ROMA 1–1: Kiegyenlített a PSG. Az olasz védők nem vették a szögletnél elég komolyan Ilja Zabarnijt, aki a rövid sarokba csúsztatott.

SPORTING CP–MANCHESTER UNITED 1–0: Luis Suárez, alig két perccel azt követően, hogy Lammens kivédte a büntetőjét, a második tizenegyest már belőtte.