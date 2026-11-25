A tájékoztatás szerint az OTP az üzbég minisztériummal november 19-én kötött megállapodás alapján november 25-én vásárolta meg az Ipoteka Bank részesedését.

Az OTP még július 4-én jelentette be, hogy az International Finance Corporation (IFC) részesedést szerzett az OTP üzbég leánybankjában, az Ipoteka Bankban. A tranzakció eredményeként az IFC 8,7 százalékos tulajdonossá vált az Ipoteka Bankban, míg az Üzbég Köztársaság Gazdasági- és Pénzügyminisztériumának részesedése 17,5 százalékra, illetve az OTP Bank Nyrt. tulajdoni hányada akkor 72,9 százalékra módosult.

Az OTP Bank 2023 júniusában lett többségi tulajdonosa Üzbegisztán 5. legnagyobb pénzügyi szolgáltatójának, az Ipoteka Banknak, ezzel az első külföldi szereplőként vett részt az üzbég bankszektor privatizációjában. Az akkori tájékoztatás szerint az OTP Bank az Üzbég Gazdasági és Pénzügyminisztérium tulajdonában lévő részvények 75 százalékát vásárolta meg, második lépésben pedig a fennmaradó 25 százalékot vásárolja meg három év múlva. Az Ipoteka Bank mérlegfőösszegét tekintve Üzbegisztán ötödik legnagyobb bankja volt 2023-ban 7,6 százalékos piaci részesedéssel és csaknem 1,5 millió lakossági ügyféllel.

Az OTP Bank Nyrt. a BÉT prémium kategóriás kibocsátója. Részvényei árfolyama szerdán a kereskedés zárásakor 3,5 százalékkal, 36 960 forintra esett, egy éven belül 33 420 és 47 470 forint között változott.